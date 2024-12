BAHIA

Feira de Santana: Homem é preso acusado de assassinar adolescente

A vítima de 14 anos foi morta no mês de outubro, na cidade de Serrinha

O suspeito, localizado no bairro Conceição, é acusado de matar o adolescente João Henrique Ramos Ferreira, de 14 anos. O menino foi esfaqueado e espancado no dia 17 de outubro deste ano, em Serrinha. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, mas morreu no dia seguinte.