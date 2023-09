Feira de Santana registra mais dois casos de raiva em morcegos

Mais dois casos de raiva em morcego foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana. Os animais foram encontrados nos bairros Gabriela e Queimadinha.



A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizará as ações preventivas nas localidades onde os animais foram encontrados.



Com esses registros, sobe para quatro o número de casos confirmados este ano na cidade. O primeiro caso foi registrado em agosto. Já o segundo animal infectado foi encontrado no dia 6 deste mês.