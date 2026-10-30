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Feira de Santana vai desapropriar dez áreas para ampliar avenida; veja o que será atingido

Decretos publicados no Diário Oficial somam mais de 3,6 mil metros quadrados em terrenos nos bairros Sim e Santo Antônio dos Prazeres

Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12:36

Avenida Artêmia Pires está sendo duplicada Crédito: Divulgação

A prefeitura de Feira de Santana anunciou a desapropriação de dez terrenos para viabilizar a ampliação da Avenida Artêmia Pires Freitas. A administração municipal declarou as áreas como utilidade pública e a desapropriação deve ser em regime de urgência, de acordo com uma série de decretos publicados no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (30).

Os terrenos contemplam imóveis localizados nos bairros SIM e Santo Antônio dos Prazeres. Somadas, as áreas declaradas para desapropriação correspondem a aproximadamente 3.654,30 metros quadrados. Os terrenos estão distribuídos em diferentes trechos da avenida e incluem espaços com benfeitorias, como muros, portões, cercas, marquises e edificações.

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No SIM, foram publicados oito decretos envolvendo áreas situadas nos lados direito e esquerdo da avenida. Entre os terrenos contemplados estão áreas que vão de 25,5 m² a 692,39 m².

Já no bairro Santo Antônio dos Prazeres, outros dois imóveis foram incluídos na medida. Um deles possui 261,86 m², enquanto o outro corresponde a uma área de 1.142,63 m². Este último está situado nas proximidades da Avenida Fernando Pinto de Queiroz.