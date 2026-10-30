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Feira de Santana vai desapropriar dez áreas para ampliar avenida; veja o que será atingido

Decretos publicados no Diário Oficial somam mais de 3,6 mil metros quadrados em terrenos nos bairros Sim e Santo Antônio dos Prazeres

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12:36

Avenida Artêmia Pires está sendo duplicada
Avenida Artêmia Pires está sendo duplicada Crédito: Divulgação

A prefeitura de Feira de Santana anunciou a desapropriação de dez terrenos para viabilizar a ampliação da Avenida Artêmia Pires Freitas. A administração municipal declarou as áreas como utilidade pública e a desapropriação deve ser em regime de urgência, de acordo com uma série de decretos publicados no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (30).

Os terrenos contemplam imóveis localizados nos bairros SIM e Santo Antônio dos Prazeres. Somadas, as áreas declaradas para desapropriação correspondem a aproximadamente 3.654,30 metros quadrados. Os terrenos estão distribuídos em diferentes trechos da avenida e incluem espaços com benfeitorias, como muros, portões, cercas, marquises e edificações.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade

Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução
O tradicional Feira Palace Hotel, onde já se hospedaram artistas como Roberto Carlos e Xuxa, fechou no ano passado.  por Reprodução
O Habib's, inaugurado na primeira década dos anos 2000, funcionou até 2010 na Avenida Getúlio Vargas por Reprodução
Um dos restaurantes icônicos da cidade, o Kabana's foi atingido por um incêndio em 2024 por Reprodução
O América Outlet, que tinha lojas de marcas como a Guess e uma roda-gigante, fechou as portas na pandemia. por Wikicommons
Fundada na década de 1970, a pizzaria O Timbau marcou gerações. por Reprodução
O Feira Tênis Clube foi inaugurado em 1944 e foi palco de competições importantes, além de festas famosas e da boate Guaraná. Fechou nos anos 2010. por Reprodução
A panificadora Coelho, que funcionou por 48 anos no Ponto Central, encerrou as atividades em 2021 por Google Street View
O primeiro prédio do Colégio Acesso, inaugurado nos anos 2000, funcionava na Avenida Getúlio Vargas. Hoje, é um restaurante McDonald's. O Colégio Acesso atualmente tem unidades na Avenida Noide Cerqueira e no Ponto Central.  por Google Street View
O Bar Ponto do Zequinha funcionou por mais de 30 anos na Avenida Getúlio Vargas, até a morte do proprietário, em 2020 por Google Street View
Após funcionar por mais de 60 anos, a sorveteria Princesinha encerrou as atividades em 2021 por Reprodução
A Abóbora de Feira, antiga Boate Jerimum, foi demolida no ano passado e está prestes a ser reinaugurada. por CSO Engenharia e Inovare Engenharia/Reprodução
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Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução

No SIM, foram publicados oito decretos envolvendo áreas situadas nos lados direito e esquerdo da avenida. Entre os terrenos contemplados estão áreas que vão de 25,5 m² a 692,39 m².

Já no bairro Santo Antônio dos Prazeres, outros dois imóveis foram incluídos na medida. Um deles possui 261,86 m², enquanto o outro corresponde a uma área de 1.142,63 m². Este último está situado nas proximidades da Avenida Fernando Pinto de Queiroz.

Os decretos foram assinados pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho na última quinta-feira (29) e estabelecem que as desapropriações serão realizadas em regime de urgência. Os documentos, no entanto, não informam os valores previstos para as indenizações aos proprietários.

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