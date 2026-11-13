EDUCAÇÃO

Feira em Lauro de Freitas propõe atividades para crianças longe dos celulares neste sábado (14)

FLIPED terá oficinas, jogos tradicionais, apresentações musicais e atividades literárias no Parque Shopping Bahia; ingressos custam a partir de R$ 25

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17:42

Parque Shopping Bahia Crédito: Divulgação

Uma programação com brincadeiras tradicionais, livros, música e oficinas pretende oferecer às crianças uma alternativa ao uso de celulares e tablets neste sábado (14), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Com o tema “Infância sem telas”, a Feira Literária e Pedagógica (FLIPED) será realizada das 10h às 17h, no Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia.

Entre as atividades previstas estão xadrez gigante, carrinho de rolimã, oficinas de pipas e de confecção de brinquedos manuais, além de apresentações de bandas infantis, estandes interativos e venda de livros. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e podem ser adquiridos antecipadamente pela internet ou diretamente no local.

A proposta da feira é incentivar a convivência entre diferentes gerações por meio de experiências que não dependam de dispositivos eletrônicos. Enquanto pais e avós poderão relembrar brincadeiras que fizeram parte da infância, os pequenos terão a oportunidade de conhecer atividades que marcaram outras épocas e compartilhar momentos com a família.

Além das atrações recreativas e culturais, o evento apresentará projetos pedagógicos desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2026 pelas instituições organizadoras: PED Education, Colégio Anglo Lauro e COC Lauro de Freitas e Horto Florestal.

A programação também contará com a participação de convidados ligados à literatura, à música e à cultura. Entre os nomes confirmados estão o jornalista e escritor Ricardo Ishmael, o cordelista Antônio Barreto, o músico e animador Ray Gramacho e as autoras Palmira Heine, Cau Cunha e Maria Helena Figueiredo.

A superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, destaca a importância de recuperar atividades que fizeram parte da infância de gerações anteriores e estimular a troca de experiências entre pais e filhos. Entre as brincadeiras que gostaria de ver resgatadas estão pular elástico e corda, além de outras atividades tradicionais.

Segundo ela, a proposta é proporcionar encontros familiares e incentivar a criação de novas lembranças a partir de experiências simples e compartilhadas.