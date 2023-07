Feira oferece gatos vacinados para adoção em Salvador

A estudante de enfermagem Ariel Monteiro, 24 anos, passou a maior parte da vida convivendo com um gato em casa, mas depois de 14 anos de convivência o felino morreu. Neste domingo (23), um ano após a perda, ela preencheu animada o cadastro da feira de adoção Friskies Miau-dota, que acontece no Shopping da Bahia, para levar no colo a pequena Teodora, uma gata vira-lata de quatro meses.



“Tenho saudade de tudo o que a gente viveu, de ter o animal para dormir com a gente e até das responsabilidades. Todo mundo em casa se sentiu preparado para ter um gato novo, e viemos na feira ver se haveria uma conexão com algum deles. Ficamos em dúvida entre Matheus e Teodora, mas vou levar a mais novinha”, contou.