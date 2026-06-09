OPORTUNIDADE

Feirão do Minha Casa, Minha Vida oferece descontos progressivos e subsídios de até R$ 55 mil

Evento ocorre entre os dias 11 e 14 de junho

Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13:51

‘Feirão Minha Casa, Minha Vida’ Crédito: Reprodução/A&F POP Imobiliária

Entre os dias 11 e 14 de junho, o Feirão de Imóveis reunirá empreendimentos em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, com condições comerciais exclusivas desenvolvidas especialmente para o evento.

Durante os quatro dias da ação, os visitantes com renda familiar a partir de R$ 2.500 poderão conhecer as unidades disponíveis nos empreendimentos Conquista Vila Verde, Conquista Boulevard Park, Conquista Lauro de Freitas e Viv Rio Vermelho, contando com o suporte de consultores de vendas da própria Direcional para esclarecer dúvidas e agilizar o processo de aquisição.

Entre os diferenciais oferecidos pela Direcional, organizadora do evento, estão a possibilidade de utilização do FGTS na compra do imóvel, descontos progressivos de acordo com o valor da entrada, documentação gratuita e subsídios que chegam a R$ 55 mil. Quem busca por financiamento poderá realizar a simulação através de agentes bancários presentes no evento.

“Entendemos que a população precisa de um espaço único para decidir entre um imóvel Direcional. Trata-se de uma oportunidade única para a aquisição de um MCMV localizados próximo a shoppings, supermercados, escolas, universidades, farmácias e hospitais, além de oferecer toda a infraestrutura necessária, com espaço de lazer completo, tanto a servidores públicos quanto ao público em geral, incluindo os profissionais autônomos”, destaca Rodrigo Raynal, superintendente da Direcional na Bahia.

Os imóveis da Direcional oferecem diferenciais dentro do MCMV. Entre as unidades oferecidas no Feirão, opções com redário, espaço pet, academia, quadra coberta, espaço piquenique, churrasqueira, piscina, espaço yoga, web Garden, bicicletário, dentre outros.