OPORTUNIDADE

Feirão reúne mais de 3 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida em Salvador; veja opções

Evento gratuito será realizado de 6 a 8 de novembro, no Shopping da Bahia, com apartamentos que oferecem varanda, piscina e suíte

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:17

3º Feirão Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

Quem pretende comprar o primeiro imóvel terá uma nova oportunidade de conhecer empreendimentos em Salvador e na Região Metropolitana. Entre os dias 6 e 8 de novembro, o Shopping da Bahia recebe a terceira edição do Feirão Minha Casa Minha Vida, promovido pela POP Imobiliária. Com entrada gratuita, a iniciativa disponibilizará mais de três mil unidades habitacionais, com parcelas a partir de R$ 499.

A programação reúne imóveis vinculados ao programa habitacional do Governo Federal, com alternativas para famílias que possuem renda mensal a partir de R$ 1.900. Além das condições de financiamento, os visitantes poderão encontrar apartamentos com características que vão além das configurações tradicionais dos imóveis de entrada, incluindo varanda, suíte, piscina, elevador e espaços de lazer.

Participam do feirão construtoras como Tenda, MRV, Gráfico, Stanza, Sertenge, Direcional, Santana, Sensia e Pejota. Os empreendimentos atendem a diferentes faixas de renda e estão distribuídos por bairros de Salvador, como Patamares, Pituaçu, Piatã, Paralela, Sussuarana, Vila Laura, Rio Vermelho, Mussurunga, Pau da Lima, Cajazeiras e Águas Claras.

Também haverá opções na Região Metropolitana, em localidades como Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, Caji, Abrantes e Camaçari. Entre os empreendimentos apresentados estão o Aruna Patamares, da Tenda, que oferece apartamentos com varanda e estrutura de lazer com piscinas, academia e espaços de convivência, e o Torres de Vila, da MRV, na região da Rótula do Abacaxi, com unidades que incluem suíte e varanda.

Financiamento e condições

A Caixa Econômica Federal participa da iniciativa com atendimento para simulações de financiamento e análise de crédito. Durante o evento, os interessados poderão verificar as possibilidades de aprovação, conforme os critérios estabelecidos pelo banco.

Entre as condições disponíveis para consulta estão o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), subsídios do Governo Federal que podem chegar a R$ 55 mil para famílias que atendam aos requisitos e taxas de juros a partir de 4% ao ano, conforme a faixa de renda e as regras aplicáveis ao financiamento.

Para Anderson Ferreira, CEO da POP Imobiliária, o feirão também pretende ampliar o conhecimento dos consumidores sobre o perfil dos empreendimentos disponíveis pelo programa habitacional.

“Muita gente ainda acredita que o Minha Casa Minha Vida oferece apenas apartamentos simples, sem lazer ou em regiões mais afastadas. Essa realidade mudou. Hoje existem opções com piscina, varanda, elevador e localizações que surpreendem. Nosso papel é mostrar essas oportunidades e, principalmente, ajudar cada família a descobrir o que realmente cabe no seu bolso. Comprar o primeiro imóvel precisa ser uma decisão segura, que transforma a vida das pessoas para melhor”, afirma.

Histórico de vendas

A POP Imobiliária informa que já auxiliou mais de 7 mil famílias na compra da casa própria em Salvador. Em maio de 2026, durante o Feirão do Trabalhador, também realizado no Shopping da Bahia, a empresa contabilizou mais de 2,5 mil atendimentos e a venda de 90 apartamentos em três dias.

Para a nova edição, a expectativa é concentrar em um único espaço diferentes empreendimentos e serviços de orientação para quem pretende adquirir um imóvel. Segundo Anderson Ferreira, a proposta é ajudar os visitantes a compreender as condições de crédito e identificar alternativas compatíveis com o orçamento familiar.