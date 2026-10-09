PREVISÃO DO TEMPO

Feriado prolongado terá calor de até 39°C e possibilidade de chuva no litoral da Bahia

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou previsão nesta sexta-feira (9)

Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:48

Porto da Barra Crédito: Sora Maia

O feriadão de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), deve ter temperaturas elevadas e predomínio de tempo seco no interior da Bahia. De acordo com a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), divulgada nesta sexta-feira (9), os termômetros podem chegar a 39 °C em municípios do Oeste baiano, enquanto áreas do litoral e do Recôncavo têm possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo do período.

No sábado (10), a previsão é de manutenção das condições dos dias anteriores, com calor e tempo seco na região central e no interior do estado. No Oeste, as temperaturas máximas podem alcançar 39 °C. Já no leste da Chapada Diamantina, no Nordeste, no Recôncavo e no Sul, o céu deve ficar mais nublado, com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia, especialmente nas áreas litorâneas.

Para o domingo (11), véspera do feriado, o sol deve predominar no interior, sem previsão de chuva. As máximas devem variar entre 36 °C e 38 °C em áreas do Oeste e do Vale do São Francisco. No litoral, há possibilidade de chuva, principalmente na faixa entre o Sul e o Baixo Sul do estado.

Na segunda, feriado nacional, o calor e o tempo seco devem continuar predominando no interior, com máximas entre 36 °C e 38 °C. No litoral norte, a previsão indica sol entre poucas nuvens. Nas demais áreas costeiras, sobretudo no Sul e no Baixo Sul, ainda podem chover de forma fraca e passageira.

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Temperaturas na Bahia

A previsão do Inema indica máximas de até 39 °C em Bom Jesus da Lapa e de 38 °C em municípios como Barra, Ibotirama e Barreiras ao longo do período. Em Juazeiro e Paulo Afonso, as máximas devem variar entre 35 °C e 36 °C.