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Feriado prolongado terá calor de até 39°C e possibilidade de chuva no litoral da Bahia

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou previsão nesta sexta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:48

Bóias amarelas delimitam espaço exclusivo de banhistas na praia do Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Sora Maia

O feriadão de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), deve ter temperaturas elevadas e predomínio de tempo seco no interior da Bahia. De acordo com a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), divulgada nesta sexta-feira (9), os termômetros podem chegar a 39 °C em municípios do Oeste baiano, enquanto áreas do litoral e do Recôncavo têm possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo do período.

No sábado (10), a previsão é de manutenção das condições dos dias anteriores, com calor e tempo seco na região central e no interior do estado. No Oeste, as temperaturas máximas podem alcançar 39 °C. Já no leste da Chapada Diamantina, no Nordeste, no Recôncavo e no Sul, o céu deve ficar mais nublado, com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia, especialmente nas áreas litorâneas.

Para o domingo (11), véspera do feriado, o sol deve predominar no interior, sem previsão de chuva. As máximas devem variar entre 36 °C e 38 °C em áreas do Oeste e do Vale do São Francisco. No litoral, há possibilidade de chuva, principalmente na faixa entre o Sul e o Baixo Sul do estado.

Na segunda, feriado nacional, o calor e o tempo seco devem continuar predominando no interior, com máximas entre 36 °C e 38 °C. No litoral norte, a previsão indica sol entre poucas nuvens. Nas demais áreas costeiras, sobretudo no Sul e no Baixo Sul, ainda podem chover de forma fraca e passageira.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Temperaturas na Bahia

A previsão do Inema indica máximas de até 39 °C em Bom Jesus da Lapa e de 38 °C em municípios como Barra, Ibotirama e Barreiras ao longo do período. Em Juazeiro e Paulo Afonso, as máximas devem variar entre 35 °C e 36 °C.

Em Salvador, as temperaturas devem oscilar entre mínimas de 22 °C e 23 °C e máximas de 30 °C a 31 °C. Em Feira de Santana, os termômetros podem chegar a 33 °C. Já em Vitória da Conquista, as temperaturas devem ser mais amenas, com mínimas entre 15 °C e 16 °C e máximas de 28 °C a 29 °C.

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