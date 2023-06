Fernanda Paes Leme visita obra da sua casa em Salvador

A atriz, apresentadora e podcaster Fernanda Paes Leme visitou a obra da sua casa localizada no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, nesta sexta-feira (15) e atualizou os fãs sobre o estado da reforma. O destaque da vez foi a piscina, que terá borda infinita e vista para o mar.



Ao chegar no local, ela filmou os ambientes ainda vazios com materiais de construção espalhados e se empolgou: "Parece que um dia fica pronta a minha casinha gente. Tem até um escritório improvisado".