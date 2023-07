Fernando Guerreiro vai representar Nordeste do Fórum Nacional de Gestores Municipais de Cultura

Para Fernando Guerreiro, sua escolha representa o reconhecimento pelo seu trabalho, a frente da Fundação, nos últimos dez anos. “É com grande satisfação que participo desse movimento de retomada das políticas culturais de nosso país, participando do Fórum Nacional de Gestores de Cultura dos Municípios. Discutimos vários temas e tivemos um encontro potente com a ministra Margareth Menezes e representantes do Minc.”, afirma Guerreiro.