EMPREGO

Ferreira Costa abre 140 vagas temporárias na Bahia para a Black Friday; veja como se candidatar

Oportunidades estão distribuídas entre as lojas dos Barris e da Paralela e o Centro de Distribuição, em Salvador

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:14

Ferreira Costa - Unidade dos Barris Crédito: Divulgação

A Ferreira Costa abriu 140 vagas temporárias na Bahia para reforçar as equipes durante a Black Friday 2026. As oportunidades estão distribuídas entre as lojas dos Barris e da Paralela e o Centro de Distribuição, em Salvador. Em cinco estados onde atua, a varejista disponibilizou mais de 500 postos de trabalho para atender ao aumento esperado no movimento de consumidores e nas operações de logística e vendas.

As vagas contemplam funções como auxiliar de logística, separador, auxiliar de e-commerce, conferente, caixa, apoio de caixa, prevenção de perdas, SAC e atendimento. A seleção também prevê oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcD) e profissionais com 45 anos ou mais. Os interessados podem cadastrar o currículo pela internet, no site de Carreiras da Ferreira Costa.

Segundo a gerente de Gente e Gestão da empresa, Sumaya Carvalho, o reforço nas equipes acompanha o planejamento da campanha, que exige maior estrutura nas lojas, no comércio eletrônico, no atendimento e na logística. Os profissionais contratados passarão por treinamentos presenciais ou on-line, conforme a função que irão exercer.

A contratação temporária também pode abrir caminho para uma oportunidade permanente. A Ferreira Costa informa que mantém uma taxa média de retenção de aproximadamente 70% dos profissionais sazonais, que podem ser aproveitados em vagas abertas após o período de maior movimento, conforme o perfil e o desempenho de cada trabalhador.