Ferry bate recorde durante feriado do Ano Novo

Fila no Ferry superou quatro horas no sábado. Crédito: Marina Silva

O Ferry-Boat de Salvador, no Terminal de São Joaquim, registrou no sábado (30) o maior movimento de 2023. No dia, foram transportados 4.361 veículos motorizados, 134 veículos não motorizados e 38.891 pedestres.



Os números explicam o fluxo intenso que o local teve durante o fim de semana. No sábado o tempo de espera para embarque foi de 4h para veículos e de 2h para pedestres. Para atender a demanda, foram incorporadas 13 viagens extras. Operam as embarcações Rio Paraguaçu, Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pinheiro.

O alto movimento no Terminal de São Joaquim ocorre desde o dia 21/12 com a aproximação das festas de Natal e Ano Novo. De acordo com Internacional Travessias Salvador (ITS), já foram realizadas mais de 128 viagens extras no período, além dos embarques nos horários regulares (de hora em hora), na tentativa de reduzir o tempo de espera para os passageiros. As operações de fim de ano contam com 5 ferries.

Os dados ainda apontam que cerca de 187.500 pessoas e 27.900 veículos já passaram pelo terminal até a manhã deste sábado (30). O número representaria um aumento de mais de 24% no transporte de passageiros e 19% no de veículos em comparação com o ano anterior.

Apesar do alto fluxo durante a semana, o fluxo no Terminal registra neste domingo (31) movimento tranquilo. A estimativa é que os motoristas esperem até 1h para embarcar. Na área de pedestres não há registro de filas, ou seja, o tempo de espera é inferior a 30 minutos.