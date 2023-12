Ferry-boat tem até três horas de espera em São Joaquim

Ferry tem até três horas de espera. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Passageiros que vão fazer a travessia Salvador-Itaparica pelo sistema ferry-boa estão enfrentando até três horas de espera nesta terça-feira (26), no terminal de São Joaquim, em Salvador. O tempo de espera é para quem está na fila de automóveis.



De acordo com a assessoria da Internacional Travessias, cinco ferrões estão operando: Rio Paraguaçu, Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Pinheiro e Maria Bethânia. As saídas têm acontecido de hora em hora, com alguns horários extra.

Fila de espera no ferry boat. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As saídas ocorrem nos horários regulamentares, a partir das 5h da manhã até as 23h30, em dias úteis; e das 6h da manhã até às 23h30, nos fins de semana e feriados. Para quem vem de Bom Despacho, a situação é de pouca fila, com 30 a 60 minutos de espera.

As embarcações Anna Nery e Dorival Caymmi estão fora do esquema. O Anna Nery está em serviço de docagem e deve retornar em janeiro. Já o Dorival Caymmi está afastado para corrigir o sistema de propulsão e depende de uma peça que não é vendida no país e precisa ser fabricada. A peça já foi encomendada e tem prazo de 60 dias para entrega.

O ferry está em operação especial desde o dia 21 e segue assim até 3 de janeiro. A concessionária estima que vai receber fluxo 5% maior do que o registrado no ano passado, no mesmo período, quando fizeram a travessia 293 mil pessoas e 43 mil veículos.

Hora marcada

Uma opção para os usuários é o serviço de Hora Marcada, que deve ter 1060 horários considerando viagens de ida e retorno. As vagas foram distribuídas no início da manhã e madrugada. Para comprar, basta acessar o site da empresa.

Também está disponível ao usuário o agendamento para transporte de veículos de passeio pelo SAC Digital.Neste caso, não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço.