Ferry-boat tem movimentação tranquila neste sexta (31)

Quem quiser aproveitar o fim de semana na Ilha de Itaparica não terá que enfrentar grandes filas nesta sexta-feira (31). Isso porque a movimentação no Ferry-boat de Salvador e Bom Despacho é tranquila nesta manhã, conforme registro do Filômetro, da Internacional Travessias.

No período do feriado de Corpus Christi a operação do ferry conta com cinco barcos, desde quarta-feira (29). A estimativa é que haja um aumento de 3% no fluxo dos terminais São Joaquim e Bom Despacho para este período, em comparação ao mesmo feriado ano passado. Anna Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro e Zumbi dos Palmares vão funcionar até a segunda-feira (3).