Ferry-Boat terá operação especial no Feriado da Independência

Ferry-boat, travessia Salvador - Itaparica. Crédito: Divulgação/ITS

Para atender ao fluxo do feriado da Independência do Brasil, a ITS (Internacional Travessias Salvador) estará com uma operação especial entre os dias 06 e 12 de setembro. Cinco ferries estarão disponíveis, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.



A empresa espera um fluxo igual ou superior a 5% em relação ao movimento registrado no ano passado, no mesmo período, quando foram transportados entre os dois terminais um total de 97,5 mil pessoas e 15,9 mil veículos.

As saídas ocorrem de hora em hora, com funcionamento regular das 5h às 23h30, de segunda à sábado, e das 6h às 23h30 nos domingos e feriados. Nos horários de maior demanda, estão previstas saídas extras de acordo com a disponibilidade dos barcos.

Hora Marcada

No período, os usuários têm a opção do serviço de Hora Marcada, que conta com 210 horários extras, considerando viagens de ida e retorno.

São 80 novos horários de Hora Marcada no sentido Salvador/Itaparica e 130 novos horários no sentido Itaparica/Salvador. As vagas para consulta e compra podem ser acessadas no site internacionaltravessias.com.br.

É possível ao usuário o agendamento para transporte de veículos de passeio pelo SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Diferente do serviço de Hora Marcada, nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço.

No site oficial da ITS é possível acessar o Filômetro, plataforma que permite a consulta prévia sobre o melhor momento para se dirigir ao terminal, evitando filas.