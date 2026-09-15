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Bruno Wendel
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:49
O Rio Vermelho recebe neste sábado (19) a 7ª edição da Festa de San Gennaro, celebração da cultura italiana que ganhou sotaque baiano. Das 10h às 22h, as ruas entre o Largo de Santana e o Largo da Mariquita terão programação gratuita com gastronomia, música, teatro e intervenções artísticas. Neste ano, o evento tem como tema o pop rock e homenageia o cantor e compositor baiano Raul Seixas.
Festa de San Gennaro leva comida, música e arte ao Rio Vermelho
A programação começa com o espetáculo infantil “Maria vai com as outras”. Depois, passam pelo palco o DJ Roger N’Roll, Bruna Barreto, Thathi e Lutte e Pedro Pondé. A homenagem a Raul Seixas fica por conta de Marcos Clement, com um tributo ao artista, e do grupo Oficina de Sons, que apresentará músicas de Raul tocadas no pandeiro. O encerramento será com Larissa Luz e o show “Rock in Gil”, que revisita a fase roqueira da obra de Gilberto Gil.
A gastronomia também é um dos destaques. Ao todo, 12 restaurantes participam do evento, com barracas nas ruas Borges dos Reis, Guedes Cabral e Professora Almerinda Dultra. O público poderá encontrar pratos como nhoque, ravióli, rigatoni, rondelli, lasanha, pizzas, sanduíches e sobremesas, com preços entre R$ 15 e R$ 60. Participam Pasta em Casa, Casa Chálabi, Isola Cucina Italiana, Manga, Casa Iryna, Bella Napoli, Vini Figueira, Vona, Di Lucca, Crema Gelato Italiano, Alfredo'ro e Bottino.
SERVIÇO
Festa de San Gennaro 2026
Data: 19 de setembro de 2026
Horário: das 10h às 22h
Local: Rio Vermelho - Ruas Borges dos Reis, Guedes Cabral e Professora Almerinda Dultra
Tema: Pop Rock em homenagem a Raul Seixas
Mais informações: @sangennarosalvador e https://sangennarosalvador.f5page.com.br/