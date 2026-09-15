Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festa de San Gennaro leva comida, música e arte ao Rio Vermelho

Evento gratuito acontece neste sábado (19), com 12 restaurantes, shows e homenagem a Raul Seixas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:49

Festa de San Gennaro reúne gastronomia, música e arte no Rio Vermelho neste sábado (19)
Festa de San Gennaro reúne gastronomia, música e arte no Rio Vermelho neste sábado (19) Crédito: Fábio Marconi

O Rio Vermelho recebe neste sábado (19) a 7ª edição da Festa de San Gennaro, celebração da cultura italiana que ganhou sotaque baiano. Das 10h às 22h, as ruas entre o Largo de Santana e o Largo da Mariquita terão programação gratuita com gastronomia, música, teatro e intervenções artísticas. Neste ano, o evento tem como tema o pop rock e homenageia o cantor e compositor baiano Raul Seixas.

Festa de San Gennaro leva comida, música e arte ao Rio Vermelho

San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Vila Gastronômica da Festa de San Gennaro terá cardápio especial com comidas de 15 restaurantes da cidade por Divulgação
Gnocchi de vatapá ao molho de moqueca e camarões, Pasta em Casa por Divulgação
Mjadra, Casa Chalabi por Divulgação
Gnocchi di patata alla bolognese, La Mássima por Divulgação
Sanduíche Ciabatta com parma e cream chease, Casa Chalabi por Divulgação
Vila Gastronômica da Festa de San Gennaro terá cardápio especial com comidas de 15 restaurantes da cidade por Divulgação
Quibe frito e esfiha de carne, Casa Chalabi por Divulgação
Pudim de Coalhada, Casa Chalabi por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação
Festa de San Gennaro por Divulgação/Grupo Pasta em Casa
Festa de San Gennaro chega a sua 4ª edição este ano por Divulgação
Festa de San Gennaro reúne gastronomia, música e arte no Rio Vermelho neste sábado (19) por Fábio Marconi
1 de 30
San Gennaro por Divulgação

A programação começa com o espetáculo infantil “Maria vai com as outras”. Depois, passam pelo palco o DJ Roger N’Roll, Bruna Barreto, Thathi e Lutte e Pedro Pondé. A homenagem a Raul Seixas fica por conta de Marcos Clement, com um tributo ao artista, e do grupo Oficina de Sons, que apresentará músicas de Raul tocadas no pandeiro. O encerramento será com Larissa Luz e o show “Rock in Gil”, que revisita a fase roqueira da obra de Gilberto Gil.

A gastronomia também é um dos destaques. Ao todo, 12 restaurantes participam do evento, com barracas nas ruas Borges dos Reis, Guedes Cabral e Professora Almerinda Dultra. O público poderá encontrar pratos como nhoque, ravióli, rigatoni, rondelli, lasanha, pizzas, sanduíches e sobremesas, com preços entre R$ 15 e R$ 60. Participam Pasta em Casa, Casa Chálabi, Isola Cucina Italiana, Manga, Casa Iryna, Bella Napoli, Vini Figueira, Vona, Di Lucca, Crema Gelato Italiano, Alfredo'ro e Bottino.

SERVIÇO

Festa de San Gennaro 2026

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 10h às 22h

Local: Rio Vermelho - Ruas Borges dos Reis, Guedes Cabral e Professora Almerinda Dultra

Tema: Pop Rock em homenagem a Raul Seixas

Mais informações: @sangennarosalvador e https://sangennarosalvador.f5page.com.br/

Mais recentes

Imagem - Justiça obriga escola particular a matricular criança com alergia alimentar grave

Justiça obriga escola particular a matricular criança com alergia alimentar grave
Imagem - Homem é preso com 3,5 kg de cocaína após embarcar em Salvador com destino a Paris

Homem é preso com 3,5 kg de cocaína após embarcar em Salvador com destino a Paris
Imagem - Smart TV Philips de 50" tem desconto de quase R$ 1 mil e 21x sem juros

Smart TV Philips de 50" tem desconto de quase R$ 1 mil e 21x sem juros