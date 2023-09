Festa de San Gennaro traz gastronomia italiana para ruas de Salvador

Festa de San Gennaro chega a sua 4ª edição este ano. Crédito: Divulgação

Neste sábado (23), das 10h às 22h, a gastronomia italiana toma conta do Rio Vermelho. É a Festa de San Gennaro, promovida pelo grupo Pasta em Casa, que chega em sua quarta edição na capital baiana. O evento celebrará neste ano sua quarta edição.



Em 2023, a expectativa dos organizadores da festa é que entre 12 mil e 14 mil pessoas compareçam. A partir de barracas montadas nas ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis, que estarão fechadas para a festa, os restaurantes servirão pratos fartos, de qualidade e a preços acessíveis.

A Festa de San Gennaro chegou a Salvador em 2018, pelas mãos do chef Celso Vieira e de sua sócia Valeska Calazans. Segundo Vieira, a ideia veio durante uma viagem a trabalho na Itália. “San Gennaro é o padroeiro da cidade de Napoli, e a festa de San Gennaro na cidade italiana é muito importante, como se fosse a de Senhor do Bonfim aqui. Quando eu cheguei em Salvador, resolvi fazer essa celebração convidando os restaurantes, os colegas da restauração italiana na cidade”, conta.

Além do Pasta em Casa, participam da iniciativa 12 outros restaurantes: Alfredo'Ro, Bella Napoli, Cantina Buoni Amici, Bottino Ristorante Italiano, Casa Chálabi, Crema Gelato Italiano, Cremonini Ristorante, Di Liana, Isola Cucina Italiana, La Lupa, Pepo e Segreto Ristorantino.

Para o organizador Celso Vieira, a Festa de San Gennaro é uma celebração importante da gastronomia italiana na capital baiana. “É um dia em que nós unimos forças e celebramos a cultura da Itália. A gente rompe as barreiras da concorrência. Todos os [restaurantes] que são concorrentes de uma certa forma, ainda que sejamos todos colegas e amigos, trabalham lado a lado nesse dia, cada um oferecendo e apresentando para a população os seus produtos a preços módicos, em porções um pouco menores, mas com bastante capricho e com uma boa variedade também”, diz. Segundo ele, a cada ano, a festa cresce em número de pessoas e os organizadores buscam maneiras de otimizar o evento.

Além da gastronomia, o evento, com cenografia assinada por Mauro Braga, terá apresentações artísticas. Com curadoria de Rose Lima e direção musical de Luciano Salvador Bahia, a programação reúne o espetáculo infantil “Brincaderê” (Grupo Corrupio) e shows de Ana Barroso, Bruna Barreto, Cortejo Afro, DJ Roger'n'roll, Lazzo, Mário Soares com participação do maestro Carlos Prazeres e Sonora Amaralina. O ator Marcelo Praddo vai mais uma vez encenar o cicerone da festa, o bispo San Gennaro.

Em uma parceria com a Maratona de Salvador, realizada no domingo (24), a festa irá oferecer um desconto de 10% em todas as barracas de comida a todos os participantes da corrida, mediante apresentação do comprovante de inscrição.

Cardápio

Entre os 13 restaurantes que marcarão presença, os visitantes poderão encontrar de pizzas e lasanhas a gelatos italianos, em tamanhos e preços variados, adaptados ao estilo de comida de rua. Confira alguns: