Festa em homenagem a Santa Dulce começa nesta terça-feira (1°)

Irmã Dulce é homenageada em trezena. Crédito: Divulgação

Começa nesta terça-feira (1º) e segue até o dia 13, data dedicada a Santa Dulce dos Pobres, a festa em homenagem ao Anjo Bom do Brasil. A expectativa é reunir em Salvador milhares de fiéis, devotos e demais admiradores de sua vida e obra. Com o tema “Santa Dulce: modelo da vida cristã e intercessora da nossa vocação à santidade”, a programação tem shows na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma, com atrações como Tuca Fernandes, Thiago Arancam e o padre Antônio Maria.

Além disso, haverá Santas Missas no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no mesmo local, entre a terça-feira e o dia 12 (às 7h, 8h30, 12h e 17h), e a Missa Campal, celebrada no dia 13 (Dia Litúrgico de Santa Dulce), às 16h, na praça e sob a presidência do arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o cardeal Dom Sergio da Rocha. Na ocasião, também serão realizadas missas no santuário, às 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

O evento, que é gratuito, levará, ainda, ao Largo de Roma serviços de saúde, como orientações para a prevenção de doenças, aferição de pressão arterial, medição da taxa de glicemia e vacinação contra a Influenza e a Covid-19. Outro destaque serão as iniciativas de oferta de serviços jurídicos, quermesse e apresentação de espetáculo teatral encenado por alunos do Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), fundado por Irmã Dulce.

Durante as celebrações, será inaugurada, na Avenida Dendezeiros do Bonfim, a Galeria Santa Dulce dos Pobres, uma galeria de arte a céu aberto com mais de 500 metros quadrados. O espaço irá reunir, em suas paredes, trabalhos em grafite inspirados na primeira santa brasileira e em seu legado de amor, fé e solidariedade. Também como parte da agenda cultural, o público poderá conferir, no Cine Santa Dulce, a exibição de filmes e outras produções audiovisuais sobre o legado de Dulce.

A Festa de Santa Dulce 2023 é promovida pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), com o apoio da prefeitura de Salvador.

Procissões e Santa Dulce nos bairros

Os 13 dias de homenagens à Mãe dos Pobres serão marcados, também, pela visita de sua imagem peregrina a diversos bairros da capital baiana. A cada dia, sempre das 7h às 20h, ela estará presente num determinado ponto da cidade, onde a população poderá fazer orações, pedidos e agradecimentos ao Anjo Bom.

A programação seguirá com a realização de carreata e procissões: a Procissão dos Arcos (4 de agosto, às 16h), com saída da Igreja do Bonfim e chegada no Santuário Santa Dulce; a Procissão da Memória (6 de agosto, às 8h), do Santuário Santa Dulce à Basílica da Conceição da Praia; e a Procissão Luminosa (13 de agosto, às 18h), com percurso pelo Caminho da Fé (Santuário Santa Dulce – Igreja do Bonfim – Santuário Santa Dulce).

No dia 5, às 15h, uma carreata levando a imagem peregrina sairá do Centro de Convenções Salvador em direção ao Santuário Santa Dulce. A programação completa da festa poderá ser acompanhada por meio do site irmadulce.org.br ou das redes sociais Instagram (@ObrasIrmaDulce), Facebook (@SantuarioSantaDulce) e YouTube (@SantuárioSantaDulceDosPobres).

Doações em prol da Osid

A festa litúrgica em honra ao Anjo Bom do Brasil será acompanhada de orações em prol das Obras Sociais Irmã Dulce, instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres e que acolhe, hoje, mais de 3 milhões de pessoas por ano na saúde e na educação, inclusive pacientes oncológicos, idosos e pessoas com deficiência ou com deformidades craniofaciais, entre outros públicos.

Para dar continuidade aos acolhimentos, a população poderá ajudar a instituição doando alimentos não perecíveis no Portal de Doações Santa Dulce, que ficará localizado na Praça Irmã Dulce. Doações à Osid também podem ser feitas, por meio da chave Pix [email protected]. Mais informações sobre outras formas de contribuição podem ser obtidas na Central de Relacionamento com o Doador (CRD), através do telefone (71) 3316-8899, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

MISSA CAMPAL E SHOWS DO PADRE ANTONIO MARIA E DE WALDONYS

13 de agosto, na Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

15h: Show do Padre Antonio Maria

16h: Missa Campal, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o cardeal Dom Sergio da Rocha

18h: Procissão Luminosa (saída e chegada pelo Largo de Roma)

19h30: Show de encerramento com Waldonys

SANTAS MISSAS

1° a 12 de agosto

Santuário Santa Dulce dos Pobres (Avenida Bonfim)

7h, 8h30, 12h e 17h (trezena e missa)

13 de agosto



Santuário Santa Dulce dos Pobres



6h, 8h, 10h, 12h, 14h e 16h

VIGÍLIA DE SANTA DULCE

12 e 13 de agosto (a partir das 22h do dia 12 até as 6h do dia 13)

Santuário Santa Dulce dos Pobres

IMAGEM PEREGRINA NOS BAIRROS

De 1° a 12 de agosto, das 7h às 20h

01/08: Praça Municipal

02/08: Barra (Farol da Barra)

03/08: Rio Vermelho (próximo à Igreja de Nossa Senhora Santana)

04/08: Itapuã (Praça da Igreja)

05/08: Santo Antônio Além do Carmo (Coreto do Largo)

06/08: Praça Cairu (manhã) / Largo Terreiro de Jesus (tarde e noite)

07/08: Praça da Piedade

08/08: Cajazeiras X (Campo da Pronaica)

09/08: Periperi (Praça da Revolução)

10/08: São Tomé de Paripe

11/08: Liberdade (próximo ao Plano Inclinado)

12/08: Capelinha

13/08: Alagados (Pátio da Igreja de Alagados)

PROCISSÕES E CARREATA

Procissão dos Arcos

04 de agosto, às 16h

Saída: Igreja do Senhor do Bonfim

Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Carreata Santa Dulce



05 de agosto, às 15h



Saída: Centro de Convenções de Salvador



Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres



Procissão da Memória





06 de agosto, às 8h





Saída: Santuário Santa Dulce dos Pobres





Chegada: Basílica da Conceição da Praia





Procissão Luminosa







13 de agosto, às 18h







Saída: Praça Irmã Dulce, com trajeto pelo Caminho da Fé em direção à Igreja do Senhor do Bonfim







Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E AÇÕES DE SAÚDE E CIDADANIA