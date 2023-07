Festa em homenagem a Santa Dulce terá missa campal, shows e procissões

Primeira santa brasileira tem o dia 13 de agosto como data litúrgica. Crédito: Divulgação

Entre a próxima terça-feira (1º) e o dia 13, data dedicada a Santa Dulce dos Pobres, a festa em homenagem ao Anjo Bom do Brasil promete reunir, em Salvador, milhares de fiéis, devotos e demais admiradores de sua vida e obra. Com o tema “Santa Dulce: modelo da vida cristã e intercessora da nossa vocação à santidade”, a programação tem shows na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma, com atrações como Tuca Fernandes, Thiago Arancam e o padre Antônio Maria.

Além disso, haverá Santas Missas no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no mesmo local, entre a terça-feira e o dia 12 (às 7h, 8h30, 12h e 17h), e a Missa Campal, celebrada no dia 13 (Dia Litúrgico de Santa Dulce), às 16h, na praça e sob a presidência do arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o cardeal Dom Sergio da Rocha. Na ocasião, também serão realizadas missas no santuário, às 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

O evento, que é gratuito, levará, ainda, ao Largo de Roma serviços de saúde, como orientações para a prevenção de doenças, aferição de pressão arterial, medição da taxa de glicemia e vacinação contra a Influenza e a Covid-19. Outro destaque serão as iniciativas de oferta de serviços jurídicos, quermesse e apresentação de espetáculo teatral encenado por alunos do Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), fundado por Irmã Dulce.

Durante as celebrações, será inaugurada, na Avenida Dendezeiros do Bonfim, a Galeria Santa Dulce dos Pobres, uma galeria de arte a céu aberto com mais de 500 metros quadrados. O espaço irá reunir, em suas paredes, trabalhos em grafite inspirados na primeira santa brasileira e em seu legado de amor, fé e solidariedade. Também como parte da agenda cultural, o público poderá conferir, no Cine Santa Dulce, a exibição de filmes e outras produções audiovisuais sobre o legado de Dulce.

A Festa de Santa Dulce 2023 é promovida pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), com o apoio da prefeitura de Salvador.

Procissões e Santa Dulce nos bairros

Os 13 dias de homenagens à Mãe dos Pobres serão marcados, também, pela visita de sua imagem peregrina a diversos bairros da capital baiana. A cada dia, sempre das 7h às 20h, ela estará presente num determinado ponto da cidade, onde a população poderá fazer orações, pedidos e agradecimentos ao Anjo Bom.

A programação seguirá com a realização de carreata e procissões: a Procissão dos Arcos (4 de agosto, às 16h), com saída da Igreja do Bonfim e chegada no Santuário Santa Dulce; a Procissão da Memória (6 de agosto, às 8h), do Santuário Santa Dulce à Basílica da Conceição da Praia; e a Procissão Luminosa (13 de agosto, às 18h), com percurso pelo Caminho da Fé (Santuário Santa Dulce – Igreja do Bonfim – Santuário Santa Dulce).

No dia 5, às 15h, uma carreata levando a imagem peregrina sairá do Centro de Convenções Salvador em direção ao Santuário Santa Dulce. A programação completa da festa poderá ser acompanhada por meio do site irmadulce.org.br ou das redes sociais Instagram (@ObrasIrmaDulce), Facebook (@SantuarioSantaDulce) e YouTube (@SantuárioSantaDulceDosPobres).

Doações em prol da Osid

A festa litúrgica em honra ao Anjo Bom do Brasil será acompanhada de orações em prol das Obras Sociais Irmã Dulce, instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres e que acolhe, hoje, mais de 3 milhões de pessoas por ano na saúde e na educação, inclusive pacientes oncológicos, idosos e pessoas com deficiência ou com deformidades craniofaciais, entre outros públicos.

Para dar continuidade aos acolhimentos, a população poderá ajudar a instituição doando alimentos não perecíveis no Portal de Doações Santa Dulce, que ficará localizado na Praça Irmã Dulce. Doações à Osid também podem ser feitas, por meio da chave Pix [email protected]. Mais informações sobre outras formas de contribuição podem ser obtidas na Central de Relacionamento com o Doador (CRD), através do telefone (71) 3316-8899, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

MISSA CAMPAL E SHOWS DO PADRE ANTONIO MARIA E DE WALDONYS

13 de agosto, na Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

15h: Show do Padre Antonio Maria

16h: Missa Campal, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o cardeal Dom Sergio da Rocha

18h: Procissão Luminosa (saída e chegada pelo Largo de Roma)

19h30: Show de encerramento com Waldonys

SANTAS MISSAS

1° a 12 de agosto

Santuário Santa Dulce dos Pobres (Avenida Bonfim)

7h, 8h30, 12h e 17h (trezena e missa)

13 de agosto

Santuário Santa Dulce dos Pobres

6h, 8h, 10h, 12h, 14h e 16h

VIGÍLIA DE SANTA DULCE

12 e 13 de agosto (a partir das 22h do dia 12 até as 6h do dia 13)

Santuário Santa Dulce dos Pobres

IMAGEM PEREGRINA NOS BAIRROS

De 1° a 12 de agosto, das 7h às 20h

01/08: Praça Municipal

02/08: Barra (Farol da Barra)

03/08: Rio Vermelho (próximo à Igreja de Nossa Senhora Santana)

04/08: Itapuã (Praça da Igreja)

05/08: Santo Antônio Além do Carmo (Coreto do Largo)

06/08: Praça Cairu (manhã) / Largo Terreiro de Jesus (tarde e noite)

07/08: Praça da Piedade

08/08: Cajazeiras X (Campo da Pronaica)

09/08: Periperi (Praça da Revolução)

10/08: São Tomé de Paripe

11/08: Liberdade (próximo ao Plano Inclinado)

12/08: Capelinha

13/08: Alagados (Pátio da Igreja de Alagados)

PROCISSÕES E CARREATA

Procissão dos Arcos

04 de agosto, às 16h

Saída: Igreja do Senhor do Bonfim

Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Carreata Santa Dulce

05 de agosto, às 15h

Saída: Centro de Convenções de Salvador

Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Procissão da Memória

06 de agosto, às 8h

Saída: Santuário Santa Dulce dos Pobres

Chegada: Basílica da Conceição da Praia

Procissão Luminosa

13 de agosto, às 18h

Saída: Praça Irmã Dulce, com trajeto pelo Caminho da Fé em direção à Igreja do Senhor do Bonfim

Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E AÇÕES DE SAÚDE E CIDADANIA

SHOW DE TUCA FERNANDES

10 de agosto, às 19h30

Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

SHOW DE THIAGO ARANCAM

11 de agosto, às 19h30

Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

ESPETÁCULO TEATRAL INFANTOJUVENIL

11 de agosto, às 15h

Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

ORQUESTRA DA CÂMARA DE SALVADOR E CORAL ECUMÊNICO DA BAHIA

12 de agosto, às 19h30

Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

INAUGURAÇÃO DA GALERIA SANTA DULCE E MUTIRÃO DE PINTURA

05 e 06 de agosto, às 9h

Avenida Dendezeiros (Bonfim)

INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL PROVISÓRIO DE IRMÃ DULCE

05 de agosto

Dulce Café (Avenida Bonfim, ao lado do Santuário Santa Dulce)

SAÚDE, CULTURA E CIDADANIA NA PRAÇA IRMÃ DULCE

Cine Santa Dulce

Exibição do filme Irmã Dulce e documentários sobre o legado da santa

De 1° a 13 de agosto, a partir das 14h30

Quermesse

Barracas de lanches e artesanato

De 1° a 13 de agosto, das 14h às 21h

Coreto Santa Dulce

Apresentação de bandas culturais e bandas católicas

De 1° a 13 de agosto, a partir das 16h

Estação Saúde

Aferição de pressão arterial; medição de taxa de glicemia; orientação nutricional; orientação sobre saúde bucal com distribuição de kit de saúde bucal; vacinação Influenza e Covid

04, 07 e 11 de agosto, das 10h às 16h

Serviços jurídicos

Encaminhamento para emissão de documentos, operação limpa-nome e outros serviços jurídicos

05, 06, 12 e 13 de agosto, das 9h às 19h