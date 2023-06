Festas juninas encerram sem mortes e com 28 prisões na Bahia

Nenhum homicídio foi registrado nos eventos de São João realizados em 244 cidades da Bahia. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) empregou cerca de 23 mil policiais e bombeiros, que atuaram em prisões, apreensões e abordagens no estado.



Com mais de 700 câmeras de monitoramento, entres elas, 153 do Sistema de Reconhecimento Facial, instaladas em Salvador, Região Metropolitana e interior, 13 criminosos, com ordens judiciais, foram capturados.