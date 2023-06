Ações de segurança das operações juninas continuam até o 2 de julho

Representantes das forças de segurança do estado durante apresentação do balanço das operações juninas. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os eventos de São João realizados em 244 municípios baianos terminaram sem registros de homicídios, com captura de 13 foragidos da Justiça. De acordo com o balanço prévio da 'Operação de São João 2023', apresentado nesta terça-feira (27), com as presenças de representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), das Polícias Civil, Militar e Técnica e do Corpo de Bombeiros, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), 28 pessoas foram presas em flagrante e nove armas foram apreendidas entre 21 e 26 de junho. As operações continuam até o São Pedro e as comemorações do 2 de julho.

Das 13 prisões realizadas com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial, cinco aconteceram em Salvador, três em Jequié. duas em Jaguaquara, duas em Camaçari e uma em Irecê. Os suspeitos respondem por tráfico de drogas, roubo, estupro, homicídio e dívida de pensão alimentícia. De acordo com a SSP, mais de 700 câmeras de monitoramento foram instaladas na capital, Região Metropolitana e interior do estado. O balanço também aponta registros de três tentativas de homicídios, 36 lesões corporais dolosas, 12 roubos, 30 desacatos, 14 vias de fato e 362 furtos.

"A avaliação é muito positiva. Em nossos circuitos, não tivemos nenhum evento de homicídio durante os eventos em mais de 244 cidades do estado e na capital, com recorde de público, é bom que seja dito. É lógico que é um trabalho contínuo, a gente continua fazendo análise dos números desta operação, que foram números exitosos, para que a gente possa, cada vez mais, fazer ajustes e melhorar as nossas operações nestas grandes festas de largo, e isso sem prejuízo do policiamento ordinário", disse Marcelo Werner, secretário da SSP-BA.

Polícia Militar e Técnica

Durante a folia junina, 11 veículos roubados foram recuperados, 13 adolescentes foram apreendidos e 180 pessoas foram conduzidas por policiais militares. Além disso, seis exames de lesões corporais, três identificados de drogas, uma identificação de periciando – vítimas que chegam sem documentação – e um crime contra a vida foram notificados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Polícia Civil

A Polícia Civil registrou oito boletins, instaurou 34 inquéritos e 81 termos circunstanciados, além de reforçar o combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da ação dos 'Guardiões da Infância', grupo composto por agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

A delegada geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, destacou a importância de levar ações implantadas na capital para o interior baiano, assim como a atuação conjunta das forças de segurança do estado nas operações juninas.

"A gente fala da festa do São João, mas é todo uma preparação durante o mês [de junho]. Tivemos um número relevante de prisões, retiradas de armas de circulação, fiscalização de vendas de fogos e, durante o São João, nós utilizamos também avanços que tivemos aqui na capital. Então, nós levamos pra o interior o serviço de proteção dos grupos vulnerabilizados, também fizemos um monitoramento das ocorrências online que permitiu o redirecionamento das equipes que estavam em campo. Aliado a isso, a utilização das das câmaras de reconhecimento facial."

Ainda conforme a delegada, os números dos festejos juninos de 2023 apresentaram redução em comparação ao ano passado: quedas de 50% nas tentativas de homicídio, de aproximadamente 20% nos crimes de lesões corporais e de 50% também nas vias de fato. O planejamento é continuar com as atividades de segurança no São Pedro e reforçar equipes nos bairros que recebem comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, no feriado do 2 de julho.

Corpo de Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram ações preventivas relacionadas ao uso de fogos, além de entregarem pulseiras de identificação em 39 municípios.