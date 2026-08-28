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Festival do Bacon oferece descontos de até 20% em lanches até 31 de agosto

Ação começa nesta sexta-feira (28) em todo o país

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 15:09

Bob's celebra Dia do Bacon
Bob's celebra Dia do Bacon Crédito: Divulgação

O bacon ganhou uma data própria no calendário gastronômico e, para marcar a ocasião, o Bob's lançou uma promoção nacional com descontos em alguns dos produtos que levam o ingrediente no cardápio. A ação acontece entre os dias 28 e 31 de agosto, período em que os consumidores poderão encontrar ofertas em sanduíches e acompanhamentos nas unidades participantes da rede.

Entre os itens contemplados estão o Chicken Bacon de Responsa e o Bob's Bacon de Responsa, que terão redução de 20% no preço. Já a Batata Cheddar e Bacon contará com desconto de 10%. Os produtos combinam bacon com ingredientes como queijo, molhos especiais, hambúrguer bovino, filé de frango empanado e batatas fritas.

A iniciativa acompanha o crescimento do interesse dos brasileiros por produtos derivados da carne suína. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) apontam que a produção nacional de carne suína deve alcançar até 5,87 milhões de toneladas em 2026, volume até 5% superior ao registrado no ano anterior. A entidade também projeta que o consumo per capita chegue a 20 quilos por habitante, o maior índice já registrado no país.

O avanço do consumo também tem reflexos no mercado de bacon. Estimativas do setor indicam que o segmento de bacon defumado movimenta cerca de US$ 2,8 bilhões no Brasil em 2026, impulsionado principalmente pela presença crescente do produto em lanchonetes, hamburguerias e redes de alimentação rápida.

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Segundo Felipe Diniz, gerente de Marketing do Bob's, o bacon segue entre os ingredientes mais procurados pelos consumidores da marca. "É um ingrediente que agrega sabor e está presente em alguns dos produtos mais pedidos da rede. A ideia foi aproveitar a data para oferecer condições especiais e incentivar os clientes a experimentarem ou revisitarem essas opções do cardápio", afirma.

Para ter acesso aos descontos, os consumidores precisam estar cadastrados no aplicativo do Bob's. As ofertas são válidas até o dia 31 de agosto, sujeitas à disponibilidade dos produtos e às regras de cada unidade participante.

Tags:

Promoção Sanduíche Bob's

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