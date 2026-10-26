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Festival em Salvador terá exibição gratuita de 31 filmes dirigidos por mulheres

Evento acontece de 28 de outubro a 1º de novembro, na Sala Walter da Silveira, com produções de 13 estados brasileiros, debates e homenagens

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:00

Festival em Salvador terá exibição gratuita de 31 filmes dirigidos por mulheres
Festival em Salvador terá exibição gratuita de 31 filmes dirigidos por mulheres Crédito: Dilvulgação

Salvador recebe, entre esta quarta-feira (28) e domingo (1º), a 9ª edição do Festival Lugar de Mulher é no Cinema, com programação gratuita que reúne 30 curtas-metragens e um longa dirigidos por mulheres e pessoas não binárias. As produções representam 17 cidades de 13 estados brasileiros e serão exibidas na Sala Walter da Silveira, nos Barris. A abertura acontece na quarta-feira, às 19h, com uma sessão em homenagem à atriz e diretora Danny Barbosa, que integra o elenco do longa Salomé, dirigido por André Antônio. A cerimônia será conduzida pela atriz baiana Luciana Souza.

Festival em Salvador terá exibição gratuita de 31 filmes dirigidos por mulheres

Festival em Salvador terá exibição gratuita de 31 filmes dirigidos por mulheres por Dilvulgação
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Festival em Salvador terá exibição gratuita de 31 filmes dirigidos por mulheres por Dilvulgação

A programação está dividida em três mostras competitivas: Frutos, com produções de diferentes regiões do país; Raízes, dedicada ao cinema baiano; e Semente, voltada à infância e à adolescência. O festival também contará com sessões de filmes universitários, debates sobre o mercado audiovisual e atividades de formação. Entre os destaques estão discussões sobre a participação de profissionais trans no cinema, o mercado de documentários e a representatividade nas produções de horror, ficção científica e fantasia. “A gente vê que o cinema feito por mulheres e pessoas não binárias está cada vez mais múltiplo, com mais qualidade e com mais pessoas produzindo. Celebrar isso na tela do cinema é muito importante”, afirma Hilda Lopes Pontes, idealizadora e diretora artística do evento.

Além de Danny Barbosa, o festival homenageará a atriz, diretora e dramaturga Jéssica Teixeira, que receberá o Prêmio Sol Moraes, voltado ao incentivo de novas realizadoras. A cerimônia de premiação das mostras competitivas será realizada no domingo (1º), às 18h30, encerrando as exibições. A programação formativa terá continuidade em 13 de novembro, das 9h às 12h, com a oficina gratuita Conexão Mobile — Captação e Edição Audiovisual com Celular, no Espaço Cultural de Alagados, no bairro do Uruguai. A atividade será conduzida por Rafa Beck e terá foco em mulheres e pessoas não binárias.

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