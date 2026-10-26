CINEMA GRATUITO

Festival em Salvador terá exibição gratuita de 31 filmes dirigidos por mulheres

Evento acontece de 28 de outubro a 1º de novembro, na Sala Walter da Silveira, com produções de 13 estados brasileiros, debates e homenagens

Bruno Wendel

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:00

Festival em Salvador terá exibição gratuita de 31 filmes dirigidos por mulheres Crédito: Dilvulgação

Salvador recebe, entre esta quarta-feira (28) e domingo (1º), a 9ª edição do Festival Lugar de Mulher é no Cinema, com programação gratuita que reúne 30 curtas-metragens e um longa dirigidos por mulheres e pessoas não binárias. As produções representam 17 cidades de 13 estados brasileiros e serão exibidas na Sala Walter da Silveira, nos Barris. A abertura acontece na quarta-feira, às 19h, com uma sessão em homenagem à atriz e diretora Danny Barbosa, que integra o elenco do longa Salomé, dirigido por André Antônio. A cerimônia será conduzida pela atriz baiana Luciana Souza.

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A programação está dividida em três mostras competitivas: Frutos, com produções de diferentes regiões do país; Raízes, dedicada ao cinema baiano; e Semente, voltada à infância e à adolescência. O festival também contará com sessões de filmes universitários, debates sobre o mercado audiovisual e atividades de formação. Entre os destaques estão discussões sobre a participação de profissionais trans no cinema, o mercado de documentários e a representatividade nas produções de horror, ficção científica e fantasia. “A gente vê que o cinema feito por mulheres e pessoas não binárias está cada vez mais múltiplo, com mais qualidade e com mais pessoas produzindo. Celebrar isso na tela do cinema é muito importante”, afirma Hilda Lopes Pontes, idealizadora e diretora artística do evento.