Feto é encontrado dentro de saco de lixo em Camaçari

Um feto foi encontrado dentro de um saco de lixo em Camaçari, na região metropolitana de Salvador (RMS), durante a sexta-feira (23) à tarde. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu na Rua São José, no bairro Alto da Cruz, e agentes do 12º Batalhão (BPM) foram acionados.



"Ao chegar, a guarnição constatou o fato, isolando o local para a realização de perícia pelo DPT [Departamento de Polícia Técnica]. Não há dados quanto às circunstâncias do ocorrido, que deverão ser apuradas pelos órgãos competentes", informou, por nota, a PM.