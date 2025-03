DINHEIRO NA CONTA

FGTS libera saque-aniversário nesta quinta-feira; veja se você tem direito

Ao todo, o banco irá realizar o pagamento de cerca de R$ 12 bilhões para aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores.

Wladmir Pinheiro

Publicado em 6 de março de 2025 às 07:06

FGTS Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O governo libera, a partir desta quinta-feira (6), a primeira fase da liberação do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário. A medida, autorizada pela Medida Provisória publicada em 28 de fevereiro, permitirá que os trabalhadores demitidos entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2024 possam acessar o saldo parcial do FGTS. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, os resgates serão destinados a quem tem valores de até R$ 3 mil disponíveis.>

O saque-aniversário permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS todo ano, no mês de seu aniversário, mas com a condição de perder o direito ao saque total do fundo em caso de demissão sem justa causa. Nesse caso, ele só tem direito à multa de 40%. A nova medida do governo retira temporariamente essa restrição, permitindo que trabalhadores demitidos durante esse período possam acessar o saldo do FGTS, apesar de terem optado pelo saque-aniversário.>

Para realizar o saque, o trabalhador precisa ter o valor disponível na conta do FGTS e não pode ter empréstimos vinculados ao saque-aniversário. Aqueles que não quiserem perder o direito ao saque integral em futuras demissões devem optar pela modalidade de saque-rescisão, o que implica em um período de carência de dois anos.

Os pagamentos começarão no dia 6 de março, sendo destinados a trabalhadores que possuem saldo de até R$ 3 mil e que possuem conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS ou não têm conta cadastrada e nasceram entre janeiro e abril. No dia 7, o pagamento será feito para quem nasceu entre maio e agosto, e, no dia 10, para aqueles nascidos entre setembro e dezembro. Para valores superiores a R$ 3 mil, os pagamentos ocorrerão somente entre 17 e 20 de junho.>

Os saques serão creditados diretamente nas contas bancárias informadas no aplicativo do FGTS. Para quem não possui conta vinculada, é necessário buscar atendimento na Caixa Econômica Federal. O governo federal estima que cerca de 12 milhões de trabalhadores poderão acessar até R$ 12 bilhões do FGTS durante essa liberação temporária.>

Quem poderá sacar os recursos?

Apenas os trabalhadores que haviam optado pelo saque-aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025.>

Datas para saque do FGTS para quem não tem conta cadastrada

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril >

Saque na 1ª etapa: 06 de março >

Saque na 2ª etapa: 17 de junho >

Maio, Junho, Julho e Agosto >

Saque na 1ª etapa: 7 de março>

Saque na 2ª etapa: 18 de junho>

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro >

Saque na 1ª etapa: 10 de março >