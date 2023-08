Fiéis chegam até 6h antes ao Largo de Roma para acompanhar a Festa de Santa Dulce

Maria Hilza dos Santos na Festa de Santa Dulce. Crédito: Priscila Natividade

Desde quando era adolescente, a funcionária pública aposentada Angela Farias, 67 anos, já acompanhava os passos de Irmã Dulce. Ela ainda nem era canonizada, mas Angela já sabia que a freira já uma santa. "Morava na rua onde fica agora o Hospital da Mulher. Onde a gente passava, Irmã Dulce estava lá. Então, eu tive esse previlegio de conviver com essa fonte viva de fé. Já enxergava essa santidade nela", conta.



Na casa de Angela, Santa Dulce dos Pobres tem um altar onde a devota sempre deixa acesa uma vela azul. "Recentemente tive um acidente de carro, intercedi por ela e não tive nada grave. Hoje vim aqui agradecer. A obra de Santa Dulce é grandioso. É uma honra para o baiano e o brasileiro ter uma santa como ela. Irmã Dulce está presente em tudo. Falar dela traz paz, luz".

Angela é uma das devotas de Santa Dulce que chegaram bem cedo para acompanhar as comemorações da Festa de Santa Dulce, que acontece a partir das 15h, no Largo de Roma. Fiéis começaram a chegar até 6h antes do evento, seja para conseguir um bom lugar na praça ou para visitar o santuário e aguardar em seguida o início da missa campal. Na programação, o Padre Antônio Maria abre as homenagens. Em seguida, às 16h, acontece uma missa campal presida pelo Acebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. A partir das 18h, a Procissão Luminosa sai e retorna ao Largo de Roma, onde às 19h30, o cantor Waldonys encerra as comemorações.

Moradora de Lobato, a dona de casa Maria Elisabete Silva, 69 anos, chegou cedo. Às 9h assistiu a missa no santuário, fez um lanche e desde então, já está na praça aguardando o início da festa. Elisabete tinha 14 anos quando foi morar no convento. "Minha mãe morreu e minha tia não tinha condições de me criar. Convivi com Santa Dulce, sempre me tratou muito bem. Fui bem criada, me deu educação, me deu tudo. Hoje eu estou aqui para agradecer tudo que ela fez por mim. Tenho minha casinha, minha vida".

Mais histórias de fé

Também devota de santa Dulce, para a manicure e diarista Robelia Santos, 60 anos, ela afirma que tem uma fé imensa na freira. "Se o mundo tivesse umas 30 pessoas como Irmã Dulce, tudo seria diferente. Estava com um caroço no seio, intercedi, pedi tanto a ela que quando fui no médico o caroço tinha sumido e até hoje não apareceu nada. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, depois Irmã Dulce".

A aposentada Hilda Pereira, 73 anos, veio de Tancredo Neves e também chegou cedo na festa. " Conheci santa Dulce em vida, sempre andando pela Cidade Baixa com sua roupinha de freira, toda miudinha. Sei das coisas que ela fez. Muita gente que ela tirou da pobreza, ajudou muitas pessoas doentes, trabalhou até o fim. Nunca vi uma pessoa que eu conheci virar santa por isso é tão importante está aqui hoje rezando com Santa Dulce", afirma.