Fiéis lotam Colina Sagrada para agradecimentos na última sexta-feira do ano

Fiéis mantiveram a tradição na última sexta do ano . Crédito: Marina Silva/CORREIO

O trânsito amarrado da Cidade Baixa, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (29), já entrega a primeira dica. Aos mais desatentos, a chegada na Igreja do Bonfim elimina qualquer dúvida. É a última sexta-feira do ano e, como é de praxe, fiéis lotam a Colina Sagrada para oferecer graças pelo ano que passou. Seja no interior da igreja ou na área externa, o que se viu foi um mar de pessoas vestidas de branco, como manda a tradição.



Cada um com agradecimentos diferentes, mas com pensamentos direcionados a um só ser: o Senhor do Bonfim. Havia quem pagasse promessa pela melhora na saúde dos pais, quem vibrasse por uma promoção no trabalho e outros que agradeciam pela chegada de filhos, como a baiana Fernanda Sampaio, 38, que tentava ser mãe há pelo menos cinco anos e, em 2023, conseguiu realizar o sonho depois de firmar compromisso com o Senhor do Bonfim no início do ano.

"Eu já estava desanimada, mas tenho muita fé no meu Senhor do Bonfim e resolvi firmar uma promessa com ele que prefiro não revelar o que é. O que posso dizer é que ele me agraciou e minha cria veio nesse ano. Não poderia passar a última sexta-feira do ano em um lugar diferente. Tinha que ser aqui", fala ela, que passou a manhã inteira na Basílica.

Fiéis levaram terços para a Colina Sagrada. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ato de agradecer dos devotos não é à toa. A própria Igreja do Bonfim celebra missas durante todo o dia, que é chamado pela organização de 'sexta-feira' da gratidão. Muitos dos fiéis ficam horas sentados em cadeiras dispostas na área externa da Igreja e acompanham todas as celebrações do dia enquanto agradecem pelo que foi conquistado ao longo do ano. Ao todo, serão realizadas 13 missas, nos seguintes horários: 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h e 18h.

Dalva Nogueira, 80, foi uma das fiéis que passou parte do dia na Colina. Saiu de Caixa D'água por volta das 8h e permaneceu na Igreja por toda a manhã para agradecer pela sua vida e por vidas que considera preciosas. "Venho desde que me entendo por gente e, a cada ano, agradeço mais pela vida do que outras coisas. Agradeço pela minha, dos dois de dez irmãos que ainda estão comigo, dos meus filhos e dos meus netos. São as coisas que têm verdadeiro valor para mim e por quem eu rezo todos os dias", explica, Dalva começou a vida acompanhando a mãe na Colina Sagrada, já foi na companhia de irmãos que morreram e agora segue a tradição sozinha.

Fiéis rezam na Igreja do Bonfim. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Enquanto muitos permaneceram sentados ouvindo as palavras do Padre Edson, da Igreja do Bonfim, houve quem não parasse quieto na região da Colina Sagrada. Caso de Adilson Guedes, que pagou promessa pelo reestabelecimento da saúde dos pais.

"Minha mãe venceu o câncer e meu pai um segundo AVC, os dois neste ano depois de muitos pedidos ao meu Senhor do Bonfim, que cuida e nos ouve. Eles curados são a melhor alegria que eu poderia celebrar nesse fim de ano e a maior vitória pela qual eu agradeço a ele", conta Adilson.

A promessa paga por Adilson tinha detalhes específicos que ele fez questão de cumprir com rigor, saindo de casa por volta das 5h. "Eu fiz essa arte da cruz com a imagem de Senhor do Bonfim e material reciclável. Trouxe a pé desde o Largo de Roma, fui abençoado pelo Padre Edson e ainda estou cumprindo a promessa de dar 13 voltas na Colina Sagrada, subindo e descendo. Tudo isso com um sorriso no rosto porque sou só alegria", fala.