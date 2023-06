Filho de ex-prefeito de Nazaré morre em acidente na BA-001

Dois homens morreram após um acidente entre um carro e uma caçamba na BA-001, na quinta-feira (22). Uma das vítimas foi identificada como Marco Túlio Silveira Almeida, conhecido popularmente como Kiko e filho do ex-prefeito daquele município Milton Almeida; a outra, apenas como Miguel.



Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 14º Batalhão (BPM) foram acionados para atender a ocorrência, na altura do município de Nazaré, no recôncavo baiano. "Ao chegarem, os PMs constataram o fato, isolaram o local e acionaram o DPT para a perícia e a remoção dos corpos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelo órgão competente", afirma a nota da corporação.