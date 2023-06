Filho de Ivete Sangalo se apresenta com projeto social

Marcelo Cady Sangalo, filho de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, marcou presença em uma apresentação do projeto social Forte Swing neste sábado (17). O grupo de percussão, formado por crianças e adolescentes da Praia do Forte e região, se apresentou junto com a Sinfônica Garcia D’Ávila no Castelo Garcia D’Ávila, no Litoral Norte da Bahia, na Semana do Meio Ambiente.



O projeto é organizado por Kiko e Débora Azzini e tem como professor o percussionista Del Specht.