Filho de vereadora e dono de padaria são baleados durante ataque em Itamaraju

O dono de uma padaria e o filho de uma vereadora de Itamaraju foram baleados na tarde da segunda-feira (31), na cidade no extremo-sul da Bahia. Eles estavam sentados em uma área na frente do estabelecimento na Rua Itambé quando homens de moto passaram atirando.



A cena foi registrada pela câmera de segurança da padaria. Dois homens se aproximam de moto e o carona começa atirar. As vítimas correm, mas ainda assim são atingidas. Eles foram identificados como Flávio Jardel Cunha de Jesus, 36 anos, filho de uma vereadora da cidade, e Maurício Souza de Oliveira, 44 anos, dono da padaria.