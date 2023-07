Filhote de onça-parda é trazido para Salvador de avião

Crédito: Divulgação

Um filhote de onça-parda de seis meses recebeu um novo lar nesta quinta-feira (27). Ele foi transportado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para o Zoológico de Salvador.



O felino foi resgatado em abril. Nos próximos dias, pela Unidade de Polícia Ambiental no município de Cambuci, no noroeste do Rio de Janeiro, e transportado de avião pelo programa Avião Solidário da Latam. O filhote deve passar por um processo de adaptação antes de ser introduzido ao novo lar.

A pequena onça-parda foi enviada após veterinários avaliarem que o Zoológico de Salvador dispõe de estrutura e manejo adequados para proporcionar bem-estar ao animal. Na avaliação dos profissionais, a soltura do filhote em seu habitat natural seria complexa considerando aspectos de adaptabilidade, aprendizado de caça, domínio de território e monitoramento pós-soltura.

O programa Avião Solidário da LATAM, há mais de 10 anos coloca à disposição da América do Sul o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de Saúde, Meio Ambiente e Catástrofes. O transporte tem como finalidade proporcionar um lar adequado e preservar a espécie, que vem sofrendo ao longo dos anos pela perda de habitat.

Com o transporte da onça-parda, chega a 50 o número de animais transportados gratuitamente no Brasil em 2023 pelo Avião Solidário da LATAM para preservar suas espécies e contribuir com os ecossistemas brasileiros.