Fim à validade do crédito do SalvadorCard é vetado pela prefeitura

O projeto de lei (PL) que visa extinguir o prazo de validade dos créditos do SalvadorCard foi completamente vetado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil). A decisão foi enviada à Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial do Legislativo na quinta-feira (15).



Segundo o prefeito, o veto se baseia em argumentos da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e em normas atuais que permitem a revalidação dos créditos.



O PL 130/2020, de autoria da vereadora Marta Rodrigues (PT), foi aprovado pelo Legislativo em 2021 e visa permitir que os créditos tenham validade indeterminada em todas as modalidades do cartão — Meia Passagem Estudantil; Vale Transporte Eletrônico; Vale Transporte Especial; Bilhete Avulso; e Bilhete Identificado.