Fim de semana de enfrentamentos

Agentes da Polícia Federal, Civil e Militar estiveram realizando ações conjuntas para enfrentar avanço dos grupos criminosos em Salvador. Crédito: Alberto Maraux/ssp

Três suspeitos de envolvimento na morte do policial federal Lucas Caribé foram mortos em confronto com a polícia neste final de semana, no bairro de Periperi.



No domingo, dois suspeitos morreram em confronto com a Polícia Militar, no Conjunto Paraguari II - ambos não foram identificados.



Um dia antes, Vitor Eduardo Santos Dantas havia sido atingido durante um tiroteio entre agentes do Batalhão Patrulha Tático Móvel (Patamo) e da Polícia Federal, mas também não resistiu aos ferimentos. Com os suspeitos, a polícia apreendeu três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, duas pistolas, carregadores e munições.

Forças conjuntas

As ações das forças de segurança estaduais e federais para descobrir endereços de facções criminosas envolvidas na morte do policial Lucas Caribé receberam reforços na manhã de ontem,17.

Aeronaves do Grupamento Aéreo (GRAER) da Polícia Militar e do Comando de Aviação Operacional (CAOP) da Polícia Federal deram apoio às equipes terrestres que realizam varreduras no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

As unidades das Polícias Militar, Civil e Federal mapearam as áreas urbana e rural da região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por auxiliar no direcionamento de bloqueios em possíveis rotas de fuga direto do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), ativado pela Secretaria da Segurança Pública.

De acordo com a SSP, guarnições da Rondesp BTS realizavam uma patrulha na região quando avistaram suspeitos saindo da mata fechada em direção ao Conjunto, onde se esconderam em um apartamento no térreo. Na tentativa de prisão, os dois suspeitos atiraram contra as guarnições e acabaram sendo baleados no confronto. Os agentes prestaram socorro, mas a dupla não resistiu. Durante a ação, a polícia apreendeu um fuzil calibre 5,56, uma carabina calibre 9mm, carregadores e munições.

Na madrugada de sábado, equipes do Batalhão Patrulha Tático Móvel (Patamo) e da Polícia Federal foram ao bairro de Mirantes de Periperi, após receberem denúncias anônimas de que um dos suspeitos de envolvimento na morte de Caribé havia fugido para o local. Durante a aproximação, um grupo foi avistado e, na tentativa de abordagem, houve confronto.

Durante a troca de tiros, Vitor Eduardo Santos Dantas foi atingido e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito utilizava uma tornozeleira eletrônica. A SSP informou que ele havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em 2013. Os outros homens que estavam com ele no momento do confronto conseguiram escapar.

Na manhã do mesmo dia, lideranças da SSP e Polícia Federal participaram de uma reunião no Centro de Operações e Inteligência (COI), para definir detalhes da operação em Valéria. Estiveram no encontro: o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner; o diretor Executivo da PF, Gustavo Paulo Leite de Souza; o diretor de Inteligência da PF, Rodrigo Morais Fernandes; o superintendente Regional da PF na Bahia, Flávio Albergaria; e integrantes das Polícias Militar e Civil.

"A nossa população também pode nos ajudar nessa missão. Basta utilizar o Disque Denúncia, 181", declarou o secretário Werner.

*com a orientação de Monique Lôbo e colaboração de Bruno Wendel

Tensão e medo ainda predominam entre os moradores

Apesar do caos da última sexta-feira (15) e o comércio ter retomado às atividades em Valéria, moradores ainda relatam a sensação de insegurança do local. Um residente, que preferiu não se identificar, contou que, no domingo, os ônibus da Linha 2 estavam indo até o Derba, mas não retornavam para completar o circuito normal (que inclui o retorno pela rua principal, a Rua Matriz, e a Rua Nova Brasília).

Na manhã de sábado, alguns moradores disseram que apenas os 'amarelinhos' estavam circulando no bairro. "Só está passando os 'amarelinhos' (Subsistema de Transporte Especial Complementar, o STEC) que vão para Itapuã", disse um morador. "Eu acordo cedo. Desde a 5h só tá rodando aqui o 'amarelinho'", completou o vizinho.

Quem estava chegando da Estação Pirajá tinha que descer no Largo de Valéria e seguir andando por quase dois quilômetros. "Eu moro no 'Campo' (Nova Brasília de Valéria) e já andei uns 25 minutos e ainda vou percorrer mais para chegar em casa. Acredito que mais uns 15 minutos. Isso é horrível porque acabei de sair do trabalho e esperava descansar quando chegasse aqui", disse uma senhora enquanto caminhava carregando duas sacolas de compras.

Ela, que trabalha como doméstica no Caminho das Árvores, tinha acabado de passar em frente do Colégio Estadual Noêmia Rêgo, situado na metade da Rua Boca da Mata de Valéria, onde uma base da PM está .

Mesmo a presença do policiamento na via principal não foi suficiente para acalmar quem vive e trabalha na extensão da Rua Boca da Mata - via que dá acesso às localidades consideradas mais perigosas.

