PREVISÃO

Fim de semana será de céu nublado em Salvador; confira previsão

No sábado (17), as chances de chuva fracas e isoladas, a qualquer hora do dia, chegam a 30%. Já no domingo (18), as chances de chuvas fracas, por vezes moderadas, principalmente no início do dia, são de 40%,