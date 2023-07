'Fingiu que estava armado e disse que meu filho ia morrer', diz pai de atropelado no Parque da Cidade

Quando quatro adolescentes saíram da comunidade Nova República, no final da tarde da última quarta-feira (26), não imaginavam que a noite poderia terminar com um deles recebendo atendimento em uma unidade de saúde. O quarteto, formado por atletas de judô, treinava no Parque da Cidade, quando foi surpreendido por um carro desgovernado, responsável por atropelar um deles. De acordo com o pai da vítima, o motorista do veículo e um colega ainda ameaçaram o adolescente de 15 anos.