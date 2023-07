Fiscalização encontra mais de 20 trabalhadores irregulares em fazenda na Bahia

Mais de 20 trabalhadores em situação irregular foram descobertos em uma fazenda de beneficiamento de cenouras em Lapão, a 480 km de Salvador, durante ação da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI/BA), coordenada pelo procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ilan Fonseca.



Durante a fiscalização, várias irregularidades foram encontradas no local. Um dos trabalhadores estava na empresa há mais de 30 anos sem carteira assinada. Também foram encontradas no local condições de trabalho insalubres, ausência de EPIs necessários e falta de proteção adequada no acesso à câmara fria, onde se armazenava alimentos perecíveis.