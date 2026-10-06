Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fisioterapeuta usava termo 'médico' e prescrevia remédio; Justiça determina que práticas sejam interrompidas

Decisão atende a ação do Cremeb e prevê multa em caso de descumprimento

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:43

Fisioterapeuta usava termo “médico” e prescrevia remédio; Justiça determina que práticas sejam interrompidas
Fisioterapeuta usava termo “médico” e prescrevia remédio; Justiça determina que práticas sejam interrompidas Crédito: Freepik

A Justiça Federal determinou que um fisioterapeuta identificado pelas iniciais B.H.S.R. deixe de utilizar, sob qualquer circunstância, a denominação “médico” e de prescrever medicamentos sujeitos à obrigatoriedade de receita médica. A decisão atende a um pedido de tutela de urgência apresentado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) em uma Ação Civil Pública que tramita na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras, no oeste da Bahia. Em caso de descumprimento, estão previstas multa e outras sanções legais.

A ação foi movida pelo Cremeb depois que o Departamento de Fiscalização do Conselho identificou possíveis práticas que ultrapassariam os limites legais da atuação profissional do fisioterapeuta. O caso foi encaminhado ao Departamento de Defesa das Prerrogativas do Médico (Depmed).

Conheça faculdades de Medicina de Salvador e saiba o valor da mensalidade

Faculdade de Medicina Zarns: a mensalidade em 2025 é de R$ 13.831,31. por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Mensalidade em 2025: R$ 7.660,00. por Gerson Rosário/Divulgação
Medicina na Unifacs: mensalidade custa R$ 12.914 em 2025 por Reprodução
Afya Salvador Unidompedro: em 2026, a mensalidade de Medicina será R$ 12.833,67 por Reprodução
A Uneb tem o curso de Medicina e é gratuito  por Marina Silva/CORREIO
Mais antiga do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia (Ufba) é gratuita por Divulgação/FMB
1 de 6
Faculdade de Medicina Zarns: a mensalidade em 2025 é de R$ 13.831,31. por Divulgação

De acordo com os documentos apresentados no processo, foram realizadas uma fiscalização não presencial em uma rede social e uma vistoria presencial em um estabelecimento de saúde. Na decisão, a Justiça considerou comprovadas, neste momento do processo, duas condutas: o uso indevido do termo “médico” em um impresso de atendimento e a prescrição de medicamento sujeito à receita médica obrigatória.

Entre os elementos analisados pela Justiça estava um receituário no qual havia a indicação do medicamento Mirtax, um relaxante muscular alopático cuja prescrição é sujeita a controle médico. Segundo o entendimento apresentado na decisão, a prescrição de medicamentos alopáticos que exigem receita obrigatória ultrapassa as atribuições da fisioterapia e invade o campo de atuação legal da Medicina.

A magistrada também considerou existir risco de dano relacionado ao uso de medicamento tarjado sem a prescrição de um médico. Por isso, determinou que o profissional se abstenha das práticas apontadas na ação.

“Essa atuação é fundamental para garantir o respeito às prerrogativas médicas e, principalmente, para proteger a população de práticas realizadas por profissionais sem a habilitação legal necessária. O Cremeb seguirá utilizando todos os instrumentos disponíveis sempre que identificar situações que ultrapassem os limites de atuação profissional e possam oferecer riscos à assistência à saúde”, explica o diretor do departamento, José Abelardo de Meneses.

Segundo o Cremeb, a ação faz parte da atuação da entidade na defesa das prerrogativas médicas e no combate ao exercício ilegal da Medicina. O conselho declarou que atua para garantir o cumprimento da Lei do Ato Médico e adotar as medidas cabíveis quando identifica profissionais não médicos praticando ou divulgando atos considerados privativos da Medicina em desacordo com a legislação.

Denúncias sobre possíveis irregularidades podem ser encaminhadas ao Cremeb pelo e-mail protocolo@cremeb.org.br. Segundo o Conselho, as informações recebidas são analisadas pelos setores responsáveis e podem subsidiar ações de fiscalização e medidas judiciais voltadas à proteção da sociedade.

Mais recentes

Imagem - Resort na Bahia é eleito o melhor da América do Sul pela 8ª vez; veja qual

Resort na Bahia é eleito o melhor da América do Sul pela 8ª vez; veja qual
Imagem - Mais de 6 mil registros de nascimento não têm o nome do pai na Bahia em 2026

Mais de 6 mil registros de nascimento não têm o nome do pai na Bahia em 2026
Imagem - Câncer de mama fica mais comum com a idade; veja por que o cuidado não deve parar após os 60

Câncer de mama fica mais comum com a idade; veja por que o cuidado não deve parar após os 60