FISCALIZAÇÃO

Fisioterapeuta usava termo 'médico' e prescrevia remédio; Justiça determina que práticas sejam interrompidas

Decisão atende a ação do Cremeb e prevê multa em caso de descumprimento

Thais Borges

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:43

Fisioterapeuta usava termo “médico” e prescrevia remédio; Justiça determina que práticas sejam interrompidas Crédito: Freepik

A Justiça Federal determinou que um fisioterapeuta identificado pelas iniciais B.H.S.R. deixe de utilizar, sob qualquer circunstância, a denominação “médico” e de prescrever medicamentos sujeitos à obrigatoriedade de receita médica. A decisão atende a um pedido de tutela de urgência apresentado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) em uma Ação Civil Pública que tramita na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras, no oeste da Bahia. Em caso de descumprimento, estão previstas multa e outras sanções legais.

A ação foi movida pelo Cremeb depois que o Departamento de Fiscalização do Conselho identificou possíveis práticas que ultrapassariam os limites legais da atuação profissional do fisioterapeuta. O caso foi encaminhado ao Departamento de Defesa das Prerrogativas do Médico (Depmed).

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De acordo com os documentos apresentados no processo, foram realizadas uma fiscalização não presencial em uma rede social e uma vistoria presencial em um estabelecimento de saúde. Na decisão, a Justiça considerou comprovadas, neste momento do processo, duas condutas: o uso indevido do termo “médico” em um impresso de atendimento e a prescrição de medicamento sujeito à receita médica obrigatória.

Entre os elementos analisados pela Justiça estava um receituário no qual havia a indicação do medicamento Mirtax, um relaxante muscular alopático cuja prescrição é sujeita a controle médico. Segundo o entendimento apresentado na decisão, a prescrição de medicamentos alopáticos que exigem receita obrigatória ultrapassa as atribuições da fisioterapia e invade o campo de atuação legal da Medicina.

A magistrada também considerou existir risco de dano relacionado ao uso de medicamento tarjado sem a prescrição de um médico. Por isso, determinou que o profissional se abstenha das práticas apontadas na ação.

“Essa atuação é fundamental para garantir o respeito às prerrogativas médicas e, principalmente, para proteger a população de práticas realizadas por profissionais sem a habilitação legal necessária. O Cremeb seguirá utilizando todos os instrumentos disponíveis sempre que identificar situações que ultrapassem os limites de atuação profissional e possam oferecer riscos à assistência à saúde”, explica o diretor do departamento, José Abelardo de Meneses.

Segundo o Cremeb, a ação faz parte da atuação da entidade na defesa das prerrogativas médicas e no combate ao exercício ilegal da Medicina. O conselho declarou que atua para garantir o cumprimento da Lei do Ato Médico e adotar as medidas cabíveis quando identifica profissionais não médicos praticando ou divulgando atos considerados privativos da Medicina em desacordo com a legislação.