LUTO

Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho: 'Um dos grandes nomes do axé'

Netinho enfrentava o diagnóstico de linfoma não Hodgkin de células B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos

Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:01

Flávio Bolsonaro e Netinho Crédito: Reprodução

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), lamentou nesta terça-feira (13) a morte do cantor Netinho, conhecido pelos sucessos Mila e Baianidade Nagô. Em publicação no X, o parlamentar prestou homenagem ao artista, referindo-se a ele como “um dos grandes nomes do axé”.

Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do cantor Netinho. Um dos grandes nomes do axé, Netinho levou a alegria e a música da Bahia para todo o Brasil e marcou gerações. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. https://t.co/i5DntXK6Ya — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 13, 2026

O cantor enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.