Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho: 'Um dos grandes nomes do axé'

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Metrópoles
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:01
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), lamentou nesta terça-feira (13) a morte do cantor Netinho, conhecido pelos sucessos Mila e Baianidade Nagô. Em publicação no X, o parlamentar prestou homenagem ao artista, referindo-se a ele como “um dos grandes nomes do axé”.
O cantor enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.
De acordo com a assessoria, Netinho enfrentou o tratamento com serenidade e costumava falar sobre a própria trajetória com gratidão. “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”, dizia o cantor.