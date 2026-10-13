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Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho: 'Um dos grandes nomes do axé'

Netinho enfrentava o diagnóstico de linfoma não Hodgkin de células B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:01

Flávio Bolsonaro e Netinho
Flávio Bolsonaro e Netinho Crédito: Reprodução

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), lamentou nesta terça-feira (13) a morte do cantor Netinho, conhecido pelos sucessos Mila e Baianidade Nagô. Em publicação no X, o parlamentar prestou homenagem ao artista, referindo-se a ele como “um dos grandes nomes do axé”.

O cantor enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

De acordo com a assessoria, Netinho enfrentou o tratamento com serenidade e costumava falar sobre a própria trajetória com gratidão. “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”, dizia o cantor.

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Flávio Bolsonaro Netinho

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