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FLICA 2026 debate inteligência artificial, racismo e literatura negra na Bahia; veja programação

Festa literária em Cachoeira acontece de 5 a 8 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:26

Nina Da Hora e Sued Nunes Crédito: Acervo Pessoal/Rogrigo Ladeira

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebe, entre os dias 5 e 8 de novembro, a 14ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA). Durante o Mês da Consciência Negra, o evento contará com a Tenda Paraguaçu para discutir livros, histórias passadas de geração em geração e o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Toda a programação tem entrada gratuita.

Confira quem vai estar na FLICA Cachoeira em 2026

Cientista da computação e ativista antirracista, Nina da Hora abre os debates sobre inteligência artificial e lança o livro "Do rosto ao vetor" na FLICA 2026. por Acervo Pessoal
A jornalista e escritora Míriam Leitão participa da mesa inaugural sobre os impactos éticos e sociais das novas tecnologias. por miriamleitao7/Instagram
Especialista em cultura afro-brasileira e arquiteto, Zulu Araújo assume a mediação do debate de abertura na Tenda Paraguaçu. por Divulgação
A cantora e compositora baiana comanda o sarau "Sued Nunes Não Anda Só", unindo música e poesia preta no palco do evento. por Rogrigo Ladeira
Poeta, MC e articuladora cultural, Afropecado integra o encontro de vozes independentes da Bahia no festival literário. por Reprodução/Instagram
O escritor e poeta Matheus Kawan leva suas reflexões sobre identidade, afeto e ancestralidade ao sarau da FLICA. por Divulgação
Autor de obras de ficção científica com protagonismo negro, o escritor Ale Santos debate memórias afrofuturistas e saberes ancestrais. por Divulgação
O professor e tradutor Cesar Sobrinho discute a importância da tradição oral e das histórias populares africanas. por Reprodução/Redes Sociais
A pesquisadora e crítica literária Cristian Sales media a mesa sobre afrofuturismo. por Reprodução/Instagram
Pedagoga e ex-ministra da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes encerra a programação debatendo o racismo nos algoritmos digitais. por Reprodução/Instagram
Referência em estudos sobre tecnologias e relações étnico-raciais, o pesquisador Tarcízio Silva participa da mesa de encerramento. por Reprodução/Instagram
A vice-reitora da UFBA e pesquisadora em comunicação, Jamile Borges, comanda o painel final da Tenda Paraguaçu. por Paula Fróes
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Cientista da computação e ativista antirracista, Nina da Hora abre os debates sobre inteligência artificial e lança o livro "Do rosto ao vetor" na FLICA 2026. por Acervo Pessoal

A abertura acontece na quinta-feira (5), às 11h, com uma conversa entre a cientista da computação Nina da Hora e a jornalista Miriam Leitão, com mediação do especialista cultural Zulu Araújo. O encontro discute como os aplicativos e a inteligência artificial acabam repetindo preconceitos. No mesmo dia, Nina lança o livro 'Do rosto ao vetor', que mostra como o conhecimento de pessoas negras e de periferias costuma ficar de fora do mundo digital.

Nina da Hora explica que as IAs apenas aprendem com o que as pessoas ensinam a elas. Para o curador do espaço, Marielson Carvalho, entender como funcionam essas regras e os algoritmos é o primeiro passo para quem quer se manter informado.

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Ainda na quinta-feira (5), às 19h, o público confere o sarau 'Sued Nunes Não Anda Só'. A cantora Sued Nunes sobe ao palco para misturar rimas e canções com outros nomes da cena baiana, como Afropecado, Duda Santhana, MC Jaynne e o poeta Matheus Kawan.

Confira o ranking dos dez livros mais procurados no acervo do MEC

1- Torto arado – Itamar Vieira Junior (3.704 empréstimos) por Divulgação
2- Noites brancas – Fiódor Dostoiévski (3.376 empréstimos) por Divulgação
3- A Vegetariana – Han Kang [Prêmio Nobel de Literatura 2024] (2.385 empréstimos); por geekblast
4- A cabeça do santo – Socorro Acioli (1.852 empréstimos) por Divulgação
5- Crime e Castigo – Fiódor Dostoiévski (1.588 empréstimos) por Reprodução
6- Noites Brancas – Fiódor Dostoiévski / Tradução alternativa (1.040 empréstimos) por Divulgação
7- Oração para desaparecer – Socorro Acioli (976 empréstimos) por Reprodução
8- Chico Bento: natureza e os biomas brasileiros – Mauricio de Sousa (969 empréstimos) por Reprodução
9- Capitães da Areia – Jorge Amado (763 empréstimos); por Divulgação
10- Harry Potter e a pedra filosofal  –  J.K. Rowling (699 empréstimos) por Reprodução
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1- Torto arado – Itamar Vieira Junior (3.704 empréstimos) por Divulgação

Já na sexta-feira (6), às 15h, a mesa 'Inteligência ancestral, memórias afrofuturistas' aborda o afrofuturismo, estilo que mistura ficção científica e fantasia para colocar pessoas negras no centro das histórias. O bate-papo reúne o escritor Ale Santos e o professor Cesar Sobrinho, com mediação de Cristian Sales. Ale Santos, lembra que costumes antigos, receitas tradicionais e saberes populares também são tipos importantes de tecnologia, e que o país não precisa depender só de empresas de fora para pensar no futuro.

No último debate, que acontece no sábado (7), às 18h, a ex-ministra Nilma Lino Gomes e o pesquisador Tarcízio Silva conversam sobre como as ferramentas digitais ainda deixam certos grupos em desvantagem no país, com mediação de Jamile Borges, vice-reitora da UFBA.

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