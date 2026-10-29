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FLICA 2026 debate inteligência artificial, racismo e literatura negra na Bahia; veja programação

Festa literária em Cachoeira acontece de 5 a 8 de novembro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:26

Nina Da Hora e Sued Nunes Crédito: Acervo Pessoal/Rogrigo Ladeira

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, recebe, entre os dias 5 e 8 de novembro, a 14ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA). Durante o Mês da Consciência Negra, o evento contará com a Tenda Paraguaçu para discutir livros, histórias passadas de geração em geração e o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Toda a programação tem entrada gratuita.

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A abertura acontece na quinta-feira (5), às 11h, com uma conversa entre a cientista da computação Nina da Hora e a jornalista Miriam Leitão, com mediação do especialista cultural Zulu Araújo. O encontro discute como os aplicativos e a inteligência artificial acabam repetindo preconceitos. No mesmo dia, Nina lança o livro 'Do rosto ao vetor', que mostra como o conhecimento de pessoas negras e de periferias costuma ficar de fora do mundo digital.

Nina da Hora explica que as IAs apenas aprendem com o que as pessoas ensinam a elas. Para o curador do espaço, Marielson Carvalho, entender como funcionam essas regras e os algoritmos é o primeiro passo para quem quer se manter informado.

Ainda na quinta-feira (5), às 19h, o público confere o sarau 'Sued Nunes Não Anda Só'. A cantora Sued Nunes sobe ao palco para misturar rimas e canções com outros nomes da cena baiana, como Afropecado, Duda Santhana, MC Jaynne e o poeta Matheus Kawan.

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Já na sexta-feira (6), às 15h, a mesa 'Inteligência ancestral, memórias afrofuturistas' aborda o afrofuturismo, estilo que mistura ficção científica e fantasia para colocar pessoas negras no centro das histórias. O bate-papo reúne o escritor Ale Santos e o professor Cesar Sobrinho, com mediação de Cristian Sales. Ale Santos, lembra que costumes antigos, receitas tradicionais e saberes populares também são tipos importantes de tecnologia, e que o país não precisa depender só de empresas de fora para pensar no futuro.