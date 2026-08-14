Literatura

Fligê 2026 movimenta Mucugê até domingo (16)

Feira Literária de Mucugê reuniu 35 mil pessoas na última edição

D Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:18

No domingo (16), Maria Gadú encerra a programação musical da feira Crédito: Divulgação

A Feira Literária de Mucugê (Fligê) segue sua 9ª edição até o dia 16 de agosto, em Mucugê, na Chapada Diamantina. Consolidada como um dos mais importantes eventos literários do Nordeste, a feira tem como tema “Literatura e múltiplas formas do dizer”, propondo reflexões sobre as diferentes linguagens, narrativas e expressões artísticas que atravessam a literatura contemporânea.

“A gente está provocando justamente o encontro do público com a Literatura nas suas diferentes dimensões e gêneros. Tem a literatura para as crianças, para esses públicos da juventude, para as diversidades, adultos, jovens e também a Literatura nos seus diferentes gêneros literários e outras possibilidades de expressões artísticas”, afirma a curadora da Fligê, Ester Figueiredo.

Mais do que uma feira literária, a Fligê consolidou-se como um dos principais encontros culturais do Nordeste, reunindo literatura, música, teatro, artes visuais, oralidade e formação de leitores em uma programação gratuita que ocupa diferentes espaços da cidade histórica de Mucugê.

Nesta sexta-feira (14), às 20h30, a cantora, compositora e atriz Ana Barroso apresenta o espetáculo Repentina, que percorre ritmos como baião, coco e cantoria, aproximando canções autorais da tradição musical nordestina. Sua apresentação traduz um dos princípios da Fligê: valorizar as diferentes formas de narrar o Brasil, especialmente aquelas que nascem da cultura popular.

Na sequência, às 22h, o palco recebe Jussara Silveira e Sylvia Patrícia com o espetáculo Balada de um Vagabundo – A Música de Waly Salomão. O show presta homenagem ao poeta, letrista e multiartista baiano cuja obra atravessou a literatura, a música e as artes visuais, reafirmando o quanto a poesia pode encontrar novos sentidos quando ganha voz e interpretação.

Poeta Lívia Natália é uma das atrações da Fligê 2026 Crédito: Divulgação

A programação também destaca uma das matrizes mais antigas da literatura brasileira: a tradição oral. Poeta, cordelista e cantador, Maviael Melo participa da Fligê em dois momentos que dialogam diretamente com o tema da edição. No sábado (15), às 9h, ele integra a mesa "Literaturas do ouvir: tradição oral", refletindo sobre a permanência das narrativas transmitidas pela voz, pela memória e pela convivência comunitária. Mais tarde, às 14h, na Praça das Lanternas, apresenta o espetáculo "Entre Versos e Canções", reunindo poesia, cordel e música em uma celebração das expressões populares nordestinas. Radicado na Bahia há mais de dezoito anos, Maviael dedica sua trajetória à valorização da cultura popular, reunindo dez livros publicados, além de discos, projetos culturais e ações de formação de leitores e educadores.

No sábado, às 22h30 o público da Fligê tem um encontro com Armandinho, um dos maiores instrumentistas da história da música brasileira e herdeiro da tradição criada por Dodô e Osmar. Sua presença aproxima a Fligê de um dos capítulos mais importantes da cultura baiana, celebrando uma trajetória que ajudou a projetar a música do estado para o mundo.

No sábado, o público da Fligê tem um encontro com Armandinho Crédito: Divulgação

Já no domingo (16), às 21h30, Maria Gadú encerra a programação musical da feira. Reconhecida por um repertório que combina delicadeza, profundidade e forte identidade autoral, a artista leva à Chapada Diamantina um espetáculo que reafirma a potência da canção como espaço de narrativa e expressão poética.

Espaço de democratização - Ao longo de sua trajetória, a Fligê vem se consolidando como um espaço de democratização do acesso à literatura, valorização das identidades culturais e fortalecimento da economia criativa no interior da Bahia. O evento também promove encontros entre escritores consagrados, novos autores, artistas locais, estudantes, professores, leitores e comunidades tradicionais da Chapada Diamantina.

A edição de 2025 confirmou a dimensão cultural, educacional e econômica da Fligê. Ao longo de cinco dias de programação gratuita, o evento reuniu cerca de 35 mil pessoas e mobilizou participantes de 73 municípios baianos. A feira também alcançou 100% de ocupação da rede hoteleira de Mucugê, incluindo pousadas e casas alugadas, além de gerar impacto econômico estimado em R$ 12 milhões, segundo dados do setor de tributos do município.

Outro destaque da última edição foi o alcance educacional da programação. Aproximadamente 8 mil estudantes das redes estadual, municipal e privada participaram das atividades promovidas pela feira, que reuniu 29 escolas de 16 municípios e instituições da Educação Profissional e Tecnológica. Ao todo, foram realizados cerca de 400 lançamentos de livros, além da participação de 18 editoras baianas.

Fligê 2026 - A nona edição da Feira Literária de Mucugê foi contemplada no Edital de Apoio às Festas, Feiras e Festivais Literários, por meio do Programa Bahia Literária, com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia e da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, via Fundação Pedro Calmon.