Fluxo intenso na rodoviária de Salvador causa perrengues juninos

Às vésperas do São João, movimento é intenso na rodoviária de Salvador. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O fluxo de pessoas no Terminal Rodoviário de Salvador é intenso nesta sexta-feira (23), dia que deve apresentar o pico de movimento do feriado junino, como estimado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Com o alto de número de pessoas nos terminais de embarque, os perrengues já são esperados.



Valmira Mendes, 72 anos, presenciou uma amiga, 76, passar mal durante a espera pelo ônibus. A quantidade de gente pode ter influenciado uma suposta queda de pressão da passageira, que já recebeu pronto atendimento e aguarda a chegada do transporte em um local "arejado, tomando um ventinho".

As amigas vão para a cidade de Conceição do Jacuípe, mais conhecida como Berimbau, no Recôncavo Baiano, e aguardam o ônibus que deveria ter saído às 9h30. Até às 10h45, o transporte ainda não havia chegado no terminal. Apesar do susto, Valmira se mostrou animada para curtir o São João: "Para se divertir tudo vale a pena".

De acordo com a Agerba, 43 mil pessoas devem ser embarcadas apenas nesta sexta-feira. Até o próximo domingo (25), mais de 300 mil embarques e desembarques devem acontecer na rodoviária da capital baiana.

Além dos 540 horários oficiais diários do terminal, foram autorizados 460 horários extras no período, contabilizados até esta sexta. O número ainda pode aumentar no período junino, conforme a demanda. No domingo, a agência estima o início do movimento de retorno, que é intensificado entre o final do dia e a manhã de segunda-feira (26).

Os destinos baianos mais procurados são: São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Felix, Muritiba, Castro Alves, Senhor do Bonfim, Vitória Da Conquista, Cruz das Almas, São Felipe, Irecê, Itaberaba, Piritiba, Itabuna, Ilhéus, Ibicuí, Porto Seguro, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Alagoinhas e Serrinha. Fora do estado, as cidades mais procuradas são Aracaju (Sergipe), João Pessoa (Paraíba) e Caruaru (Pernambuco).

Também há movimento no ferry-boat, mas em proporções diferentes quando comparado ao fluxo da rodoviária. De acordo com Internacional Travessias Salvador (ITS), o movimento é intenso, mas está fluindo bem, com espera de 1h30 a 2h para usuários em veículos e de 1h, em média, para pedestres. A tendência é que a quantidade de pessoas que utilizam o serviço diminua durante o dia. Estão à disposição da operação os ferries Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pinheiro.

O funcionamento regular do ferry é de 5h às 23h30, de hora em hora, de segunda à sábado; e das 6h às 23h30 nos domingos e feriados. No entanto, a empresa prevê horários extras que acontecem sempre de acordo com a demanda. A ITS espera um fluxo junino neste ano igual ou 5% maior do que o movimento do mesmo período no ano passado. Em 2022, aproximadamente 134,8 mil pessoas e 19,8 mil veículos utilizaram o sistema.