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Fogo não dá trégua: Bombeiros mobilizam 180 militares contra incêndios na Bahia

Tropa  já combateu 752 incêndios em 102 municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:47

Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia
Bombeiros mantêm 180 militares no combate a incêndios florestais na Bahia Crédito: Corpo de Bombeiros

Enquanto o fogo avança por áreas de vegetação e aumenta o risco de novos incêndios, uma tropa de 180 bombeiros está espalhada por diferentes regiões da Bahia para tentar conter as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), são 43 viaturas mobilizadas em cinco bases de prevenção e combate a incêndios florestais, instaladas nas regiões Oeste, Norte, Chapada, Meio-Oeste e Sudoeste.

Incêndios

Bombeiros intensificam combate a incêndios florestais na Chapada Diamantina e outras regiões da Bahia por Corpo de Bombeiros
Brigadistas do Prevfogo/Ibama e ICMBio combatem incêndios florestais na Terra Indígena Tenharim/Marmelos, no Amazonas por Mayangdi Inzaulgarat/Ibama
Mais de 100 bombeiros atuam no combate aos incêndios na Bahia por Reprodução/CBMB
Incêndios castigam o Pantanal por Joédson Alves/Agência Brasil
Incêndios atingem área do Pantanal por Força Nacional
Bahia registrou 320 ocorrências de incêndios florestais em 2023 por Divulgação
Cotegipe, Buritirama, Angical e Barreiras estão entre as cidades atingidas pelos incêndios por Divulgação / CBMBA
Bombeiros combatem incêndios florestais por Divulgação
Mais de 200 bombeiros permanecem atuando no combate e monitoramento aos incêndios florestais por Divulgação
Incêndios florestais no interior da Bahia mobilizam mais de 220 bombeiros por Divulgação
Bombeiros combatem incêndios florestais na Bahia por Divulgação
Bombeiros combatem incêndios florestais na Bahia por Divulgação
Incêndios florestais têm acontecido cada vez mais em divesas regiões do planeta por joedson alves/agencia brasil
Combate a incêndios florestais por Divulgação/CBMBA
Pelo terceiro dia, Brasília permanece encoberta por fumaça causada por incêndios florestais por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasília amanhece encoberta por fumaça causada por incêndios florestais dos últimos dias por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasília amanhece encoberta por fumaça causada por incêndios florestais por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasília amanhece encoberta por fumaça causada por incêndios florestais dos últimos dias por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Incêndios atingem área do Pantanal por Força Nacional
Bahia registrou 320 ocorrências de incêndios florestais em 2023 por Divulgação
Cotegipe, Buritirama, Angical e Barreiras estão entre as cidades atingidas pelos incêndios por Divulgação / CBMBA
Bombeiros combatem incêndios florestais por Divulgação
Incêndios florestais consomem uma vasta área da Califórnia e se aproxima de Los Angeles. por MARIO TAMA/AFP
Homem escapa de fogo cerrado na montanha de Muzina, ao sul da Albânia. Onda de calor tem provocado diversos incêndios florestais. por Gent Shkullaku/AFP
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As queimadas são proibidas pelos estados nessa época do ano. Incêndios são frutos de irresponsabilidades e má fé por VALTER CAMPANATO/ABR
Área de 240 hectares devastada pelos incêndios florestais em Carnoux-en-Provence, sudeste da França. por Boris Horvat/AFP
Bombeiro da Bósnia, combate incêndios florestais próximos à casas de família na aldeia de Trebizat. por Elvis Barukcic/AFP
O fogo ainda não foi totalmente controlado após uma semana de incêndios na região dos vinhedos na California, Estados Unidos. por Elijah Nouvelage/Getty Images/AFP
Bombeiro enfrenta o fogo em Cabanoes, perto de Louzan em Portugal. 27 pessoas morreram em incêndios no norte e no centro do país nas últimas 24 horas. por Francisco Leong/AFP
Integrante da defesa civil da Síria comanda equipe para extinção dos incêndios após um ataque aéreo na cidade de Harasta, nos arredores de Damasco. por Amer Almohibany/AFP
Devido ao clima seco, 80 incêndios florestais aconteceram em Karbole na Suécia. por MATTS ANDERSSON / AFP
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Bombeiros intensificam combate a incêndios florestais na Chapada Diamantina e outras regiões da Bahia por Corpo de Bombeiros

Segundo o último boletim da corporação, divulgado pouco depois das 10h desta quarta-feira (30), as equipes estiveram em Barra, Barreiras, Juazeiro, Irecê, Xique-Xique, Bom Jesus da Lapa, Cocos, Serra do Ramalho, Igaporã, Itapetinga e Vitória da Conquista. Além do combate direto aos focos, os militares também realizam ações preventivas e orientam moradores sobre os cuidados para evitar que o fogo se espalhe.

Bombeiros combatem a incêndios florestais na Bahia

Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros
Bombeiros intensificam combate a incêndios florestais na Chapada Diamantina e outras regiões da Bahia por Corpo de Bombeiros
Brigadistas do Prevfogo/Ibama e ICMBio combatem incêndios florestais na Terra Indígena Tenharim/Marmelos, no Amazonas por Mayangdi Inzaulgarat/Ibama
Brigadistas do Prevfogo/Ibama e ICMBio combatem incêndios florestais na Terra Indígena Tenharim/Marmelos, no Amazonas por Mayangdi Inzaulgarat/Ibama
Mais de 100 bombeiros atuam no combate aos incêndios na Bahia por Reprodução/CBMB
Bahia registrou 320 ocorrências de incêndios florestais em 2023 por Divulgação
Cotegipe, Buritirama, Angical e Barreiras estão entre as cidades atingidas pelos incêndios por Divulgação / CBMBA
Bombeiros combatem incêndios florestais por Divulgação
Mais de 200 bombeiros permanecem atuando no combate e monitoramento aos incêndios florestais por Divulgação
Incêndios florestais no interior da Bahia mobilizam mais de 220 bombeiros por Divulgação
Bombeiros combatem incêndios florestais na Bahia por Divulgação
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Incêndios florestais têm acontecido cada vez mais em divesas regiões do planeta por joedson alves/agencia brasil
Combate a incêndios florestais por Divulgação/CBMBA
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Bombeiros mantêm 178 militares no combate a incêndios florestais na Bahia por Corpo de Bombeiros

Desde o início da Operação Florestal 2026, ainda conforme o Corpo de Bombeiros, 752 incêndios florestais já foram combatidos e 1.438 orientações preventivas realizadas. Ao todo, a operação chegou a 102 municípios baianos, com equipes atuando principalmente em áreas consideradas estratégicas para a prevenção e resposta às queimadas.

Incêndio atinge serra na divisa entre Caém e Jacobina

Incêndio atinge serra na divisa entre Caém e Jacobina por Reprodução
Incêndio atinge serra na divisa entre Caém e Jacobina por Reprodução
Incêndio atinge serra na divisa entre Caém e Jacobina por Reprodução
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Incêndio atinge serra na divisa entre Caém e Jacobina por Reprodução
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Incêndio atinge serra na divisa entre Caém e Jacobina por Reprodução

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