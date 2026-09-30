OPERAÇÃO FLORESTAL

Fogo não dá trégua: Bombeiros mobilizam 180 militares contra incêndios na Bahia

Tropa já combateu 752 incêndios em 102 municípios baianos

Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:47

Bombeiros mantêm 180 militares no combate a incêndios florestais na Bahia Crédito: Corpo de Bombeiros

Enquanto o fogo avança por áreas de vegetação e aumenta o risco de novos incêndios, uma tropa de 180 bombeiros está espalhada por diferentes regiões da Bahia para tentar conter as chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), são 43 viaturas mobilizadas em cinco bases de prevenção e combate a incêndios florestais, instaladas nas regiões Oeste, Norte, Chapada, Meio-Oeste e Sudoeste.

Incêndios 1 de 32

Segundo o último boletim da corporação, divulgado pouco depois das 10h desta quarta-feira (30), as equipes estiveram em Barra, Barreiras, Juazeiro, Irecê, Xique-Xique, Bom Jesus da Lapa, Cocos, Serra do Ramalho, Igaporã, Itapetinga e Vitória da Conquista. Além do combate direto aos focos, os militares também realizam ações preventivas e orientam moradores sobre os cuidados para evitar que o fogo se espalhe.

Bombeiros combatem a incêndios florestais na Bahia 1 de 18

Desde o início da Operação Florestal 2026, ainda conforme o Corpo de Bombeiros, 752 incêndios florestais já foram combatidos e 1.438 orientações preventivas realizadas. Ao todo, a operação chegou a 102 municípios baianos, com equipes atuando principalmente em áreas consideradas estratégicas para a prevenção e resposta às queimadas.