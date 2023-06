Fogueiras são proibidas em ruas pavimentadas de Riachão do Jacuípe

A prefeitura de Riachão do Jacuípe, no nordeste da Bahia, proibiu "terminantemente" a instalação de fogueiras nas ruas pavimentadas e avenidas no perímetro urbano da cidade. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município no último dia 15 de junho.



Comum durante os festejos juninos, as fogueiras, segundo a administração pública, prejudicariam a pavimentação asfáltica que foi recentemente realizada na cidade - devido às altas temperaturas.