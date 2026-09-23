'Foi suicídio. O que é que ele tem a ver com isso?', diz defesa do namorado de jovem encontrada morta em condomínio

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Millena Marques
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19:17
A advogada de João Munhoz Neto, Lígia Peixe, afirmou que ele "não tem nada a ver" com a morte da estudante universitária Isabelle Caracristi e que o caso se trata de um suicídio. A declaração foi dada à imprensa na sede da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Intolerância Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin), na tarde de terça-feira (22).
"Foi suicídio. O que é que ele tem a ver com isso? Ele não estava em casa, certo? Então, assim, ele está abalado", afirmou a advogada. Ela também acusou a investigação de buscar uma "resposta midiática".
Isabelle Caracristi foi encontrada morta em prédio
João Munhoz foi preso preventivamente na terça-feira (22). Ele é investigado por induzimento ao suicídio e violência psicológica contra a jovem. Lígia Peixe nega as acusações. “A defesa nega qualquer incitação ao suicídio. Isso não existe”, declarou.
Ainda segundo a advogada, João já havia se apresentado voluntariamente à Polícia Civil na segunda-feira (21). A polícia, no entanto, chegou a informar que ele era procurado.
Isabelle foi encontrada sem vida no dia 13 de setembro, no pátio do condomínio La Piazza, em Fortaleza. Na véspera, ela havia passado parte do dia com a mãe, a professora universitária Isorlanda Caracristi. Segundo o relato da professora, a filha havia reclamado de dores no pescoço e demonstrado vontade de ficar com ela durante o fim de semana.
No sábado (12), mãe e filha estiveram juntas no aniversário de um familiar. No dia seguinte, Isabelle contou que iria a uma missa e a uma procissão na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, acompanhada do namorado e da mãe dele. Durante o período em que estiveram juntas, Isorlanda disse ter percebido que a filha recebia diversas mensagens do companheiro, comportamento que classificou como controlador.
O último contato entre mãe e filha teria ocorrido na noite de domingo. Conforme o relato de Isorlanda, Isabelle enviou uma mensagem pedindo que ela verificasse uma comida que havia deixado na airfryer. Pouco depois, mandou outra: “Mãe, eu te amo”. Depois disso, a jovem deixou de responder.
A princípio, Isorlanda imaginou que Isabelle tivesse adormecido após tomar um relaxante muscular que havia sido indicado a ela. Na manhã seguinte, sem conseguir contato com a filha, a professora tentou falar com o namorado da estudante por telefone e pelas redes sociais. Foi então, segundo ela, que percebeu que havia sido bloqueada nos perfis dele.
“Para a minha surpresa, eu estava bloqueada. Fui tentar pelo Instagram dele, bloqueada. No outro Instagram pessoal, bloqueada. Totalmente bloqueada, bloqueada... Certo, aí eu me desesperei”, relatou Isorlanda.
A professora foi até o condomínio acompanhada do irmão. Segundo ela, os funcionários do prédio demonstraram hesitação ao explicar o que havia ocorrido. Posteriormente, a família foi informada pela síndica de que Isabelle havia morrido na noite anterior e que o corpo já havia sido encaminhado para a sede da Perícia Forense.
Desde então, Isorlanda afirma não ter conseguido contato com o namorado da filha nem com a mãe dele, identificada como Sara Regina Alexandre Munhoz. Um celular e um tablet pertencentes à mãe dele foram apreendidos e serão submetidos à perícia. O celular de Isabelle também foi recuperado e deverá passar por análise.
A perícia já identificou no corpo de Isabelle lesões “compatíveis com o impacto contra o solo”. Exames laboratoriais não encontraram substâncias de interesse toxicológico.