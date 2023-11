‘Foi um verdadeiro sucesso’, avalia prefeito sobre o Novembro Negro

O mês de novembro teve uma série de eventos em homenagem a cultura afro e a consciência negra. Atividades como o Liberatum, Afropunk e o Afro Fashion Day movimentaram Salvador. A reabertura do Museu Nacional de Cultura Afro Brasileira (Muncab), o desfile dos Blocos Afros e de Afoxés e a Caminhada do Samba agitaram a cidade. Nesta segunda-feira (27), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou.

“Foi um verdadeiro sucesso. Fizemos nesse fim de semana um Carnaval para valorizar a cultura negra, o desfile dos blocos afros, a comemoração do dia das Baianas de Acarajé e a caminhada do samba. Toda a programação teve muito conteúdo. Festival Salvador Capital Afro com muitas palestras com foco nos negócios, desfiles, apresentações musicais e exposições. Foi um mês de novembro como nunca aconteceu nessa cidade”, disse.

Ele também adiantou que a programação especial de Natal será divulgada em detalhes, na quarta-feira (29), no Pelourinho, como a grade das apresentações musicais, as paradas natalinas e o funcionamento do transporte público e do trânsito em função do evento. Bruno Reis disse que a preparação para o Festival Virada está seguindo o cronograma, em fase de montagem das estruturas, e contou que novidades sobre o Carnaval de 2024 serão divulgadas na próxima semana.