Foi você? Aposta de Salvador é uma das ganhadoras da Mega Sena

Três apostas vão dividir o prêmio de R$ 68 milhões da Mega Sena, que teve os números sorteados nessa terça-feira (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Uma das apostas foi feita em Salvador, por meios eletrônicos. As outras duas apostas são de Contagem (MG) e Taboão da Serra (SP), esta última também realizada por canais eletrônicos. Cada aposta ganhadora receberá R$ 22.746.383,38. Os números sorteados foram: 03 - 08 - 13 - 14 - 19 - 25. A quina registrou 251 apostas ganhadoras, sendo cinco em Salvador, e cada uma vai pagar R$ 18.624,27. Já os 12.145 acertadores da quadra vão receber individualmente o prêmio de R$ 549,86.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (27), dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A estimativa de prêmio é R$ 33 milhões.