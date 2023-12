Fonte Nova abriga evento beneficente de Natal

O evento natalino beneficente da Arena Fonte Nova já tem data marcada. O Fonte de Natal será realizado no dia 22 de dezembro, a partir das 16h, na Praça Sul, com uma programação que conta com atendimentos gratuitos para a comunidade e muita diversão para as crianças.



A celebração terá brincadeiras com Tio Paulinho, musical com a participação de personagens da Disney, brinquedos infláveis, serviços oferecidos pelo Comando do 2º Distrito Naval da Marinha do Brasil, coral natalino, distribuição de brinquedos e lanches, além da tão esperada participação de Papai Noel.