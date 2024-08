PATERNIDADE

Fonte Nova e Barradão terão exame de DNA gratuito; veja como participar

Torcedores do Bahia e do Vitória que queiram fazer exame de DNA gratuitamente, para reconhecimento de paternidade, terão uma oportunidade na próxima semana. A Defensoria Pública vai realizar uma ação na Arena Fonte Nova (14 e 15 de agosto), em Nazaré, e no Barradão (16 de agosto), em Canabrava. É preciso levar RG, CPF e comprovante de residência dos pais, e a certidão de nascimento da criança - em casos que os pais não tenham acesso a esse documento, o órgão orienta a como proceder juridicamente. No caso de recém-nascidos é possível apresentar a Declaração de Nascido Vivo.