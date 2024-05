Foragida da Justiça por tráfico de drogas é presa no Comércio

Mulher estava com mandado de prisão em aberto desde o ano passado

Os agentes conseguiram deter a mulher no bairro do Comércio, próximo ao Elevador Lacerda. Após a captura, ela encaminhada para a Polinter, onde foi constatado que ela responde pelo crime de tráfico de drogas e estava com mandado em aberto desde o ano passado.