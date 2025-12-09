OPERAÇÃO

Foragido baiano que mandou matar mulher por telefone é preso em Florianópolis

O homem responderá por feminicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa

Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:57

Odvan Pereira de Santana foi preso em Florianópolis (SC) Crédito: Reprodução

Um homem apontado como líder de uma organização criminosa que controlava o tráfico de drogas nas cidades de Coração de Maria, Conceição do Jacuípe e Feira de Santana, na Bahia, foi preso em Florianópolis (SC). Segundo a polícia, o investigado era alvo de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça baiana.

A prisão foi realizada na segunda-feira (8), na comunidade Chico Mendes. Mesmo residindo em outra unidade da federação, o homem, identificado como Odvan Pereira de Santana, comandava um grupo criminoso, autorizando execuções e punições internas, além de ordenar ações para intimidar a população.

As investigações apontaram que a estrutura criminosa possuí gerentes locais responsáveis pela venda de entorpecentes e administração local da atividade criminosa, enquanto o homem coordenava as atividades à distância.

Entre os crimes atribuídos a Odvan Pereira está o feminicídio de Rebeca Barbosa, ocorrido em outubro de 2025. As investigações apontam que a ordem para a execução partiu do homem via telefone, após solicitação de um subordinado.

Ele também seria mandante de tentativas de homicídio, sequestros e cárcere privado, atuando como responsável final por resolver conflitos e autorizar mortes contra rivais ou integrantes do próprio grupo.

Após a prisão, foi solicitada a transferência do preso para o território baiano, onde responderá pelos delitos de feminicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa.

A operação foi executada pela Delegacia Territorial de Coração de Maria, unidade da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro), com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina e da Polícia Militar catarinense, por meio do BOPE e do Tático do 22º Batalhão.

Intercâmbio

A prisão aconteceu dias após outro criminoso também ser localizado em Santa Catarina. No dia 27 de novembro, um homem suspeito de liderar uma facção criminosa com atuação na cidade de Feira de Santana, na Bahia, foi preso na cidade de Blumenau (SC). A polícia localizou o homem em uma casa de luxo no município catarinense.

De acordo com a Polícia Civil, haviam dois mandados de prisão abertos contra o homem. Ele é suspeito de liderar, em Feira de Santana, uma facção com conexão com o Comando Vermelho. Ele foi flagrado com documento falso, no bairro da Ponta Aguda, em Blumenau.